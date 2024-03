Muere joven cubano de 20 años por presunta sobredosis en EE.UU

Un joven cubano de 20 años falleció en Estados Unidos supuestamente por una sobredosis de droga, según versiones que circulan en redes sociales entre muestras de dolor de amigos y conocidos.

Identificado en redes sociales como Lian Carlos Pérez, se desconoce la ciudad o Estado en el que estaba residiendo el joven. Tampoco se ha podido confirmar que la causa de la muerte haya sido una sobredosis de droga.

Captura de pantalla comentarios Facebook / Addiel Hernández

“Falleció por una sobredosis de droga” contestó el usuario identificado en Facebook Addiel Hernández, uno de los varios internautas que publicaron la noticia del fallecimiento del joven, al que sus amigos en Cuba apodaban El Chino.

“EPD Lian Carlos Pérez, hermano… Y yo que pensaba verte pronto. El por qué tuviste que irte solo lo sabe Dios, pero sí te puedo decir algo: aunque estés lejos te voy a querer siempre. Lo que más me duele es que no me pude despedir de ti”, expresó Hernández en su publicación.

Captura de pantalla Facebook / Addiel Hernández

En los comentarios a las publicaciones en redes sociales se dice que Lian Carlos era huérfano de madre desde pequeño y que su padre reside en Cuba. Al parecer, el joven emigró a Estados Unidos hace un par de años. En su perfil de Facebook aparece que residía en Dallas, pero esta información no ha podido ser confirmada.

“Veinte añitos hermanito, ¿por qué tan temprano? Parece mentira, hace par de años no te veía pero nunca te he dejado de querer… Descansa en paz, bro”, dijo en redes otro amigo del joven fallecido.

Captura de pantalla Facebook / Yaklen Morell

Un video compartido por Hernández mostró a Lian Carlos tendido en la cama de un hospital, al parecer ya fallecido, mientras una mujer llora a su lado. El joven se encontraba intubado, al parecer con respiración artificial, en una sala de cuidados intensivos.

“Chino, aun no quiero creer que te fuiste tan lleno de vida, pero quiero tratar de recordarte por lo alegre que eras. Que Dios y tu mamá te acojan en ese mundo nuevo que contemplará tu espíritu”, manifestó el usuario identificado en Facebook como Edis Mark Eshu Ladde.

Captura de pantalla Facebook / Edis Mark Eshu Ladde

Al parecer, Lian Carlos era originario de Las Tunas. Se desconoce si su cuerpo será repatriado a Cuba, aunque algunos comentarios en las redes sociales así lo indicaron, explicando que su padre seguía viviendo en la Isla. Tampoco se sabe si el joven tenía familia en Estados Unidos.

Datos oficiales revelados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en diciembre del pasado año, indicaron que más de 100,000 estadounidenses murieron por sobredosis en 2022.

El sitio de los CDC indicó que el número oficial era de 106,699, lo que suponía casi un 16% más que las 92,000 muertes por sobredosis registradas en 2020.

En septiembre de 2022, se conocía el caso de la joven cubana Yemilka Izaguirre Viera, de 22 años, quien fallecía en Louisville, Kentucky, presuntamente por una sobredosis; una versión que rechazó la familia a la vez que solicitaba ayuda para investigar su deceso.

"Mi hermana no consumía", dijo categóricamente en un video Yamilka Rodríguez Viera, quien solicitó asesoría para que se aclaren las circunstancias en las que falleció la joven.

Al momento de morir, la joven vivía con su pareja, una chica de 30 años, y se encontraba en los trámites para obtener su residencia. También preparaba un paquete con ayudas para su hijo, de 4 años, que residía en Cuba a cargo de la abuela.

"Nos dicen que mi hermana, con unos amigos de trabajo, estaba compartiendo y que murió de una sobredosis", relató incrédula Rodríguez Viera, quien agregó que el día anterior a su fallecimiento habían hablado de los planes que tenía y cómo estaba centrada en su futuro.