Youtuber dominicano Capricornio TV: "Miami es Cuba siendo libre"

El youtuber dominicano Pablo José Rodríguez (Capricornio TV) confesó que durante una reciente visita a Cuba pudo apreciar el carisma y amabilidad de su gente y afirmó que todo el mundo le cayó bien, hasta los jineteros.

Entrevistado por el presentador y humorista José Carlucho en su programa, Capricornio TV mostró su admiración por el espíritu de emprendimiento de los cubanos, y dijo que la mayor prueba de ello es la ciudad de Miami.

"Para mí, Miami es Cuba siendo libre. La mayoría de empresarios con que yo me topo aquí me dicen: 'yo tengo 10 años aquí'. Te digo, es difícil en cualquier país del mundo, una persona hacerse millonario en 10 años en un país que no es el de él. Al final, tú te das cuenta de que el cubano tiene cojones", aseguró.

El joven también criticó la falta de oportunidades de los cubanos para prosperar debido a que el gobierno clasifica cualquier actividad económica independiente como un delito, y por ello se convenció de que Cuba "es la cárcel más grande del mundo".

"Hay mucha gente que está en una situación difícil, un ejemplo, en mi país, República Dominicana, y yo le puedo decir: 'mira, agárrate esos 10 mil o 20 pesos -como lo he hecho-, ponte un negocito y echa pa' alante. Fácilmente esa persona, si tiene su cabeza bien puesta, puede surgir un empresario con esa ayudita", señaló.

"¿Pero cómo tú lo haces en Cuba? O sea, no hay posibilidad (...). Todo es un delito, es la cárcel más grande del mundo", lamentó.

En enero, este youtuber dominicano viajó a Cuba, donde fue a sitios marginales y vio de primera mano cómo vive la población más vulnerable de la Isla al visitar Chicharrones, un barrio situado al sur de la periferia de Santiago de Cuba con altos niveles de violencia.

Pablo comentó entonces que nunca pensó ver una favela como esa en Cuba, pero señaló que antes de criticar la forma de vida de esos jóvenes hay que analizar cómo fueron moldeados y las oportunidades que no tuvieron.

"Al final, cuando no hay dinero ni nada, este barrio se convierte en una selva de cemento donde sobrevive el más fuerte, el que más pelea, el que agarra un cuchillo, y si tú no matas, te matan. Esa es la realidad", convino.

En su recorrido por el barrio, conversó con vendedores de café, cigarros y viandas y verduras, vio a los niños jugando en la calle y se asombró porque, a pesar de la crisis, la gente es alegre.

"El bajo mundo de Cuba. La prisión más grande del mundo", subrayó.

También entrevistó a quien él denominó "el hombre más temido de Santiago de Cuba", para que le contara cómo es la vida en las cárceles de la Isla.

Se trata de Frank Guevara, un cubano que ha estado preso numerosas veces, incluso siendo menor de edad, y que es conocido en la localidad por haber cortado más de 100 caras.