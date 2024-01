Youtuber dominicano regresa traumatizado de viaje a Cuba: "La prisión más grande del mundo"

Un youtuber dominicano regresó traumatizado de un viaje a Cuba, donde visitó barrios marginales y vio de primera mano cómo vive la población más vulnerable de la Isla.

Pablo José Rodríguez, identificado en sus redes como Capricornio TV, fue al barrio de Chicharrones, ubicado al sur de la periferia de Santiago de Cuba.

Una de las cosas que más le impresionó allí fueron los bolillos, una bola de hierro que usa la gente para pelear o para defenderse de una agresión.

Al dirigirse a un grupo de jóvenes que en plena calle jugaban a las cartas por dinero, estos reconocieron sin pudor que todos ellos tenían esa especie de arma artesanal, que provoca un fuerte daño a quien se la lancen.

"Aquí todo el mundo ha peleado o le han dado con ella", afirmó uno.

Más adelante, el youtuber conversó con un hombre que le aseguró que él implanta el orden en el lugar a base de puñaladas y machetazos.

"Si no me respetan, yo cojo y les doy una paliza", dijo.

Pablo José comentó que nunca pensó ver una favela como esa en Cuba y señaló que antes de criticar la forma de vida de esos jóvenes, hay que analizar cómo fueron moldeados.

"Tal vez yo tuve oportunidades diferentes que tú no tuviste. Y al final, cuando no hay dinero ni nada, este barrio se convierte en una selva de cemento donde sobrevive el más fuerte, el que más pelea, el que agarra un cuchillo, y si tú no matas, te matan. Esa es la realidad", convino.

"No es lo mismo llorar porque tu papá no te compró el último iPhone, que llorar junto a tu padre porque no tienen comida. Antes de reprender una acción vamos primero a prevenirla, un país sin oportunidades es un infierno para los que nacieron en el lugar equivocado", agregó.

Este joven dominicano, que se identifica como el comunicador del bajo mundo, hizo su viaje acompañado de la artista cubana llamada Flor.

Su recorrido por el barrio lo plasmó en su cuenta de YouTube, donde conversó con vendedores de café, cigarros y viandas y verduras, vio a los niños jugando en la calle y se asombró porque, a pesar de la crisis, la gente es alegre.

"El bajo mundo de Cuba. La prisión más grande del mundo", subrayó.