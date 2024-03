Cubano Robelis Despaigne debuta en UFC con KO a los 18 segundos

El peleador cubano Robelis Despaigne debutó el sábado en el Campeonato de Lucha Extrema (UFC por sus siglas en inglés), con una actuación tan demoledora como breve: en solo 18 segundos propinó un KO a su contrincante.

El "Big Boy" de las artes marciales mixtas derrotó de forma apabullante al americano Josh Parisian en el Kaseya Center de Miami, en un combate que fue parte del evento UFC 299.

Tras finalizar la pelea, Despaigne confesó estar orgulloso de él y de su equipo, y agradeció a sus compañeros, a su familia en Cuba, sus amigos, a la ciudad de Miami por el apoyo y a Cuba.

"Desde el 2019 era un sueño que tenía y ya gracias a Dios se me hizo realidad estar aquí en las UFC, en lo más grande del mundo", dijo tras finalizar la pelea.

El gigante de 2,01 metros empezó el duelo atacando a Parisian dos veces con el puño, pero al lanzarle una patada tropezó y se cayó, aunque se levantó inmediatamente.

Comenzó entonces a retroceder mientras el estadounidense lanzaba piñazos, pero él ripostaba a la vez y en el tercer contragolpe le dio un derechazo directo al mentón a su rival que lo lanzó al piso para no levantarse más.

Despaigne llegó a esta pelea con un historial en artes marciales mixtas de 4-0, todos ganados por nocaut, de los cuales los tres últimos fueron en menos de 15 segundos.

En el primero, en junio de 2022, se tardó 4:54 minutos en vencer a Katuna Malumba. En julio de 2023, contra Travis Gregoire, demoró 12 segundos; en septiembre, fueron apenas tres segundos frente a Stevie Payne, y en diciembre, en cuatro segundos tiró a Miles Banks.

Nacido en Santiago de Cuba, en su país Despaigne fue una relevante figura del taekwondo, deporte en el que alcanzó medalla de bronce en las Olimpiadas de Londres 2012, otros dos bronces en campeonatos mundiales, y oro en los Centroamericanos de México 2014.

"En 2019 fui capaz de dar el salto, olvidar el taekwondo y empezar a hacer esto", reveló a AS.

El peleador de 35 años no lleva aún dos años en Estados Unidos, donde quiso radicarse cuando "decidí apostar con todo por esto".

"Al final de mi etapa del taekwondo, la verdad que estaba un poco aburrido y desmotivado. Mi entrenador se fue del equipo nacional y mis amigos estaban retirados. Yo me sentía en una gran forma física pero no tenía ganas de seguir. Las MMA me descubrieron un mundo nuevo que me ha dado el hambre necesaria para seguir al máximo nivel", afirmó.

Por su parte, Parisian es un veterano que cuenta en su haber con 23 peleas profesionales. En la edición The Ultimate Fighter: Heavy Hitters, celebrada el 27 de septiembre del 2018, perdió por nocaut ante otro cubano: Michel Batista.