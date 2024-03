Ulises Toirac enciende debate desde Cuba: "Acusar de cobardes está un poquitico fuerecaja"

El humorista Ulises Toirac reaccionó a alguien que viviendo fuera de Cuba al parecer llamó "cobardes" a los que viven dentro de la Isla y a pesar de sufrir escaseces y penurias, no se rebelan contra el régimen.

Ulises provocó un debate en Facebook con una publicación en la que ironiza sobre las diferentes posturas que toman los cubanos: los que se van y los que se quedan.

"¡Qué clase empin*** tengo! ¿Tú sabes lo que es que solo nos hemos quedado aquí los cobardes? Vemaría purísima", expresó.

En la sección de comentarios, aclaró: "Yo entiendo al que vive fuera. Pero acusar de cobardes está un poquitico fuerecaja. Un poquitico namá".

El comediante respondió a una persona que habló de falta de liderazgo en Cuba.

"El liderazgo fue arrasado concienzuda y constantemente con todo conocimiento de causa durante 60 años", subrayó.

También contestó al Erdwin Fernández, quien vive en Miami desde hace dos años y en sus últimos años en Cuba se mostró abiertamente crítico con el régimen.

Cuando cubano otro emigrado dijo que a los que siguen en Cuba hay que darles una medalla, Erdwin preguntó con sarcasmo: "¿Por callar?", a lo que Ulises aclaró: "Por no abandonar e ir a luchar contra la Pepsi".

Erdwin compartió más opiniones que luego eliminó. Pero las respuestas de Toirac aún pueden leerse en el post, donde recalcó que no acusa a nadie de callarse o ser cobarde.

"Brother, te quiero. Pero ni tú ni yo (que hice recién graduado de la Cujae un monólogo sobre la ilegalidad del dólar y otras lindezas, hemos 'luchado'. Hay gente que lo ha hecho. Más frontal, menos frontal, arriesgando más o menos el pellejo, la comida y el futuro. Esos pueden acusar de cobardes y callados a otros", subrayó.

El humorista coincidió con un seguidor que no está de acuerdo con aquellos que, estando lejos de Cuba, quieren que quienes siguen allí hagan lo que ellos no tuvieron el valor de hacer antes de irse.

"Elogio a los que lo hacen pero no llamo cobardes ni carneros a los cubanos de a pie porque viven en una dictadura y pueden ir presos o quien sabe qué les puede pasar. Es muy fácil desde la comodidad de sus hogares, protegidos y en democracia ofender a los que no hacen lo que ellos no hicieron", expresó Raul Alf desde Canadá.

"Mi respeto. Creo [que esa] es la actitud", afirmó Ulises.

Acerca de la gran repercusión que alcanzó su publicación, comentó: "¡Se puso bueno esto! Atiendan, cubanos: se pueden tener diferentes criterios, diferentes historias, diferentes puntos de vista. Cuba siempre fue de gente que se empingó y le pegó candela a su poblado. De gente que sin estar de acuerdo (cuéntame tu historia, mambises) jalaron parejo y con respeto mutuo (salvo dos o tres ofensas que se dijeron en las asambleas)", recordó.

"Respeto es lo que nos debemos unos a otros. Respeto y honestidad. Estamos ventilando una piojera federica a la vista de todo el mundo que le traquetea la moringa", añadió.