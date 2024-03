Primer embajador gay cubano que cumplió misión con su pareja

José Carlos Rodríguez Ruiz, ex embajador de Cuba en Italia, celebra 30 años de relación con Jorge, su pareja sentimental, también diplomático, que le acompañó en 2017 durante su estancia en Europa, y que estuvo a su lado en el acto de entrega de sus cartas credenciales, presidido por Raúl Castro, en su etapa de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Aquella ceremonia se celebró cuando aún no estaba aprobado el Código de Familias que permite desde septiembre de 2022 el matrimonio entre personas del mismo sexo, según relata el vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Francisco Rodríguez Cruz, en un post de Facebook en el que comparte la foto de ese acto protocolario con Raúl Castro y la pareja de diplomáticos. Además, cuenta una experiencia que él no contó en su momento y que sólo rescata ahora, siete años después, porque José Carlos Rodríguez Ruiz ha hecho pública su relación, aprovechando sus tres décadas de 'matrimonio'. Según explica, "la ética periodística y el respeto a la privacidad de la pareja" le impidieron dar aquella noticia que consideraba "tan simbólica y beneficiosa para Cuba" y más tarde confiesa que aunque quería contarlo, en realidad no pudo hacerlo.

El vicepresidente de la UPEC añade que lleva años pidiéndole una entrevista a José Carlos Rodríguez Ruiz, pero éste nunca accedió porque "ni el Gobierno ni José Carlos quisieron hacer política con aquel acontecimiento tan revelador que echaba por tierra la imagen de discriminación e intolerancia en los servicios exteriores y más aún las campañas sobre la presunta homofobia del liderazgo histórico de la revolución", dice Francisco Rodríguez Cruz, obviando la reclusión de homosexuales en los años 60, en la UMAP (Unidad Militar de Ayuda a la Producción), donde se calcula que fueron internados unos 30.000 hombres, entre ellos, gays sometidos a reeducación.

Entrando en contradicción con su discurso, el vicepresidente de la UPEC admite que hasta ese momento (año 2017) "no habían sido pocos los diplomáticos que tuvieron que vivir una aparente vida heterosexual, con matrimonios más o menos de conveniencia, para avanzar en su carrera. Algunos, incluso, desistieron de esa vocación por no poder viajar a cumplir su misión con su verdadera pareja", señaló.

Da fe de la homofobia sufrida el propio ex embajador José Carlos Rodríguez Ruiz: "A pesar de brotar en los tiempos aún sin Código de las Familias, pero con la vida sincera en el pecho. A pesar de los castillos de arena que se deshicieron. A pesar de quienes hurgaron en normas para privarnos, infructuosamente, del espacio. A pesar de los rostros hoscos y la sorna perniciosa al paso. A pesar de los disuasores, que pretendieron evitar nuestra transparencia. A pesar de quienes nos invitaron, como diría Silvio, a arrepentirnos, a camuflarnos. Aquí estamos, siempre de cara al sol", escribió en su muro de Facebook.

El vicepresidente de la UPEC cree que todo ese ambiente homófobo de las altas esferas diplomáticas cubanas "se derrumbó" con el nombramiento de José Carlos Rodríguez Ruiz como embajador en Italia, tras haber sido director de Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores

El ex embajador, por su parte, en el marco de la celebración de sus 30 años de relación, ha dado las gracias a todos los que lo apoyaron. También a Martí que, según explica, les "alentaba día a día" y ha aprovechado para dejar clara su filiación política en sintonía con el régimen "a pesar de los peros".

Entre septiembre de 2022 y junio de 2023 Cuba registró cerca de un millar de matrimonios igualitarios. También en ese período se contabilizaron 2.364 escrituras de asentimiento para disponer de la vivienda familiar y 1.232 escrituras de consentimiento para el acceso a técnicas de reproducción asistida. Los notarios, por su parte, señalaron en declaraciones a la prensa oficialista que esperaban que estos números fueran a más.

Los tiempos de persecución institucional a los homosexuales parecen ser cosa del pasado. En mayo de 2023 Mariela Castro y la esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta, encabezaron una conga contra la homofobia por las calles de La Habana, bajo el lema "Por todas las familias, el amor es ley".