El Micha adelanta videoclip de su tema "Cuba no es de nadie"

Faltan pocos días para el estreno de “Cuba no es de nadie” y finalmente El Micha compartió un adelanto de la canción y el videoclip que la acompañará.

“Esta va dedicada para todos los cubanos del mundo, como mi tierra no hay dos yo soy cubano”, escribió en una publicación en Instagram el reguetonero que otra vez se atreve con la salsa.

El audiovisual se grabó en Cuba durante una de las últimas visitas del artista a su país y está dirigido por Freddy Loons, quien aseguró sentirse “súper orgulloso de ser el realizador de esta linda canción”.

Captura Instagram / El Micha

El Micha quiso transmitir un mensaje con la letra de este tema: “Cuba no es de nadie, Cuba es de todos los cubanos / Caminar la calle que donde quiera hay un hermano / Cuba no es de nadie, los que se quedan, los que nos vamos, al final siempre regresamos / Porque Cuba no es de nadie, Cuba es del cubano”.

Varios artistas reaccionaron en los comentarios a estas palabras de El Micha hechas canción. “Donde quiera hay un hermano. Que grandeza”, recalcó El Taiger.

Captura Instagram / El Micha

“Me encanta, demasiadas emociones juntas, felicidades”, agregó Seidy La Niña.

“Cuba no es de nadie” se estrenará el próximo 15 de marzo.