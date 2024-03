El Micha disfruta jugando con su hijo al baloncesto antes de viajar a Europa: "Me reí como hacía mucho no me reía"

No hay nada como disfrutar de la familia, y sino que se lo digan a El Micha, que antes de poner rumbo a Europa para su gira por el viejo continente, vivió una tarde mágica con su hijo Dylan jugando al baloncesto en el patio de su casa.

Del buen rato que disfrutaron padre e hijo nos hizo cómplice el cantante cubano en Instagram, donde colgó un vídeo en el que les vemos a los dos sin camiseta jugando al baloncesto.

"Antes de salir de gira para Europa estuve jugando un poco de baloncesto con mi hijo menor Dylan. Aquí les dejo un fragmento. Manera de divertirme ese día, me reí como hacía mucho no me reía", escribió el reguetonero cubano al pie del vídeo, que ha hecho disfrutar a sus seguidores de este momento de complicidad en familia.

"Ese es el mejor tiempo del mundo, el que se les dedica a ellos", "Oeee el chama te metió un triple ahí a lo Lebron", "Disfrútalo mi brother, crecen muy rápido. Yo hacía mismo con mi hijo", "Que lindo tu niño. Cosas lindas. Muchas bendiciones para tu linda familia" o "Momentos llenos de amor, y enseñanzas. Bendiciones para tan hermosa familia", le escribieron en el tablón de comentario.

El Micha no ha podido arrancar de mejor manera su gira por Europa. En su primer concierto en Múnich (Alemania) hizo sold out.

"Sigo abriendo puertas. Esta vez en Alemania cerrando por capacidad para ser más exacto en Múnich. Siguen lloviendo las bendiciones", celebró el cantante cubano en sus redes sociales, donde colgó un vídeo de su presentación en la ciudad alemana.