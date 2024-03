Cubana en Suiza cuenta lo que extraña de la isla: "Me hace falta un party de esos hasta las 6 de la mañana"

El trend de "soy cubana" continúa arrasando en la red social de TikTok, donde cientos de personas de la Isla han hecho su propia versión contando las costumbres que los identifican. Sin embargo, una joven cubana que vive en Suiza decidió hacerlo con una particularidad. En vez de enumerar sus conductas como cubana, contó las cosas que extraña de la Isla al vivir fuera de Cuba.

La cubana que hizo este singular challenge fue Frankchesca Gattuso (identificada como @frankchescagattusooffi en TikTok). Desde su auto, la joven se grabó enumerando todas las cosas que extraña de su vida en la isla.

"Cosas que me faltan siendo cubana viviendo en Suiza", comienza diciendo Frankchesca, antes de decir: "Obviamente me hace falta pararme por las mañanas en el balcón y que la vecina me diga 'mija, ¿ya hicieron café?'. Obviamente me hace falta el sol y el calor los 365 días al año".

Otras de las cosas que extrañan esta cubana es que su vecina le pida azúcar, o pedírselo ella. "Me hace falta un party de esos hasta las seis de la mañana. Las excursiones a la playa improvisadas cinco minutos antes. Salir a la calle en chancletas, aquí no lo puedo hacer", agregó en el vídeo que subió a TikTok, que generó decenas de comentarios de acuerdo con sus afirmaciones.

"Soy cubana y vivo en Suiza y echo de menos todo lo mencionado en tu vídeo", "Soy cubana y obviamente necesito irme a vivir a Suiza", "Soy cubana viviendo en Suiza… y estoy 100% de acuerdo contigo", "Soy cubana viviendo en Suiza también , y si !! Concuerdo contigo", "Soy cubana y trabajo en Suiza y no imaginas como te entiendo" o "Soy cubana, y obviamente no extraño la miseria en la que viví toda mi vida en cuba", se lee en el tablón de comentarios.