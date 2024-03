Hallan larvas de tenia en cerebro de hombre de Florida que comió tocino

Un hombre del estado de Florida tenía larvas de tenia en el cerebro por comer tocino de cerdo poco cocinado, según una investigación realizada por un equipo de médicos.

La revista American Journal of Case Reports publicó el caso de una persona no identificada, de 52 años y género masculino, que sufría una migraña que no mejoraba con la medicación.

El enfermo acudió al médico porque su condición empeoraba luego de cuatro meses de dolores de cabeza.

Casi semanalmente sufría de este padecimiento y no mejoraba con tratamiento, detalló el informe.

El hombre explicó que no había viajado a "zonas de alto riesgo para la seguridad alimentaria y que vivía en una casa moderna y en buenas condiciones sanitarias con su mujer y su gato", según la publicación.

Sin embargo, dijo que entre sus hábitos estaba el consumo de "tocino ligeramente hecho y nada crujiente", una práctica que había realizado durante toda su vida.

Los médicos concluyeron que el paciente habría desarrollado neurocisticercosis por autoinfección.

En una tomografía computarizada, se hallaron múltiples quistes de tenia en el cerebro.

Las flechas indican quistes larvarios de tenia. Foto: Revista American Journal of Case Reports

El hombre fue ingresado en un hospital de Orlando para consultar con neurocirugía, ante la sospecha de que pudiera padecer una enfermedad neurológica extraña denominada quistes neurogliales congénitos.

Luego de que el paciente fue tratado con esteroides y agentes antiparasitarios, los dolores de cabeza mejoraron y los quistes del cerebro se redujeron, según el informe publicado en la revista médica.

Una publicación de la agencia federal Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explica que la cisticercosis es una infección causada por los estados larvarios de la Taenia solium, después de que una persona ingiere sus huevos.

Las larvas se adhieren a tejidos como los músculos y el cerebro, formando cisticercos (quistes), y cuando los cisticercosis se localizan en el cerebro, la infección se llama neurocisticercosis, refiere el CDC.

Cocinar la carne a altas temperaturas es una manera segura de evitar contraer tenias intestinales. Y la cisticercosis puede prevenirse lavándose bien las manos después de ir al baño y antes de manipular alimentos.

En 2023 un hombre murió en el condado Charlotte, en Florida, tras infectarse con la rara bacteria comecarne Naegleria fowleri, conocida popularmente como "ameba comecerebro".

Las autoridades sanitarias señalaron en un comunicado que el fallecido sufrió una infección por ese parásito "posiblemente como resultados de prácticas de enjuague de los senos paranasales con agua del grifo", aunque permanece abierta la investigación.

Otro caso reportado en Florida de enfermedad poco común, es el de un adolescente de Tennessee que contrajo un parásito muy difícil de curar, tras visitar una playa del estado.

Durante una excursión escolar el muchacho anduvo descalzo mucho tiempo junto a otros compañeros. Como consecuencia, cuatro personas se infectaron por el parásito llamado helmintos.