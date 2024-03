Piden ayuda para adolescente cubana con ictiosis y cáncer de piel: "Le quitaron la dieta de leche"

Cubanos en redes sociales piden ayuda para una adolescente cubana que padece ictiosis y cáncer de piel y vive en pésimas condiciones en Birán, en el municipio Cueto, Holguín.

Fue la joven Mey Santiuste quien dio la alarma en el grupo de Facebook "MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR", donde compartió fotos de la enferma, llamada Roxana García Guerrero.

Foto: Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR (Grupo Oficial) / Mey Santiuste

Roxana tiene 17 años y vive en el campo con su mamá y un hermanito pequeño. Debido a su padecimiento su piel no tiene poros y es muy delicada, ya que está expuesta a coger cualquier bacteria.

Foto: Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR (Grupo Oficial) / Mey Santiuste

"Donde vive es un lugar donde no llevan nada, le quitaron la dieta de leche. Es una niña que tiene que alimentarse y tomar mucho líquido, no puede estar expuesta al sol ni al calor. Un día le asignaron un aire acondicionado y nunca llegó. No tienen agua potable, el agua es de un río seco donde se bañan los animales y las personas de ahí de esa agua es donde beben", describió Mey.

Captura de Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR (Grupo Oficial) / Mey Santiuste

A pesar de tener 17 años la enferma es tan delgada y pequeña que parece más joven.

Foto: Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR (Grupo Oficial) / Mey Santiuste

La internauta Mey no obvió el hecho de que la familia vive en Birán, localidad donde nació el fallecido dictador Fidel Castro, y ni siquiera por eso hay ningún desarrollo en el lugar.

"La tierra de Fidel. Ahí solo la niña disfruta de algunas horas de luz eléctrica porque se la quitan casi todo el día. Esa niña no puede disfrutar de la televisión porque no tienen un tv", denunció.

"Es triste ver una personita así con esa enfermedad y que no sea atendida como se debe. Espero que puedan hacer algo por esa pequeña y que su carita pueda reflejar una alegría, ya que es una enfermedad que le coge todo los órganos y no sabemos cuánto tiempo más le queda para estar este mundo", concluyó.