Venezolana casada con un cubano: "No me acostumbro a comer la pizza con batido"

Cada vez son más las parejas de cubanos que se aventuran a contar los choques culturales o las conductas que más les sorprenden de sus esposas o esposos. Una tendencia de TikTok que continúa triunfando entre los cibernautas cubanos, que les encanta escuchar lo que más les sorprende de su cultura al resto de nacionalidades.

Una de las últimas en sumarse a este trend fue la venezolana María Rosa (@mariarmainet), que reveló lo que más le llama la atención de su marido cubano y también las conductas que ha asumido por influencia de su pareja.

"Soy venezolana esposa de un cubano y obviamente cuando nos casamos me dijeron 'coronaste'", comienza diciendo la venezolana, quien agregó: "Los kilitos de más se los debo a cenar lo mismo que comida y almuerzo. El 80% de mi playlist es música cubana, reguetón. No me acostumbro a comer la pizza con batido".

El vídeo supera más de 50 mil reproducciones y la muchos comentarios hacen referencia al comentario de la pizza y el batido. "Lo mejor que hay es la pizza con batido", "Una pizza cubana con un batido de mango es la vida misma jajajajaja", "Hay que entrenar lo de la pizza y el batido" o "Pizza con batido, así es como es buena", reaccionaron los cubanos a este vídeo.