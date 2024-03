Broma a una abuela cubana con la voz de La Diosa se vuelve viral en TikTok

Un joven hizo una broma a su abuela con la voz de La Diosa que se ha vuelto viral en TikTok causando las risas de miles de internautas.

El audio que utilizó fue de una de las directas de la cantante cuando estaba en Cuba en la que arremetió contra ETECSA por su mal servicio, pero la abuela pensó que las ofensas de esa mujer, a la que no conoce, eran contra ella.

Mientras de fondo se escuchan los insultos y gritos de La Diosa la señora mayor le responde muy indignada: “Yo no me llamo ETECSA, yo me llamo Martha. Cállate put*, cochina, eres una asquerosa”.

“Pero si yo no conozco a esa mujer. Si tu papaya es de 40 libras ven a buscarme”, le replica esta abuela que no se amilanaba ante los supuestos insultos hacia su persona.

El joven, tratando de enfocarse en su papel, le ripostaba también a La Diosa apoyando a la señora, pero en varios momentos no podía contener la risa al ver tan molesta a la abuela.