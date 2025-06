"¡Tú estás loca!": Así reaccionó Yoyi cuando Aly Sánchez dijo que vendería su ropa interior en internet

“¡Pero tú estás loca, muchacha!”, fue lo primero que le dijo Yoyi a Aly Sánchez al descubrir su insólito plan. La actriz y humorista cubana Aly Sánchez volvió a hacer de las suyas en Instagram con una broma que dejó a su amigo Yoyi boquiabierto (y un poco escandalizado).

El momento, que ya acumula miles de reacciones, muestra a Aly retratando una tanga roja de encaje mientras Yoyi, con cara de desconcierto, le pregunta: “¿Qué tú estás haciendo?”.

Sin perder la compostura, Aly le responde: “Tirándole fotos al blúmer este... que hay una página ahora que tú las pones y lo vendes”.

La sorpresa de Yoyi fue inmediata: “¿Pero, nuevo?”, preguntó, todavía intentando procesar lo que oía. Aly, entre risas, justificó su negocio ficticio: “¡Para los hombres enfermos que les gusta, lo pagan carísimo!”.

La incredulidad de Yoyi no tenía límites: “¡Tú estás loca! ¿Cómo vas a hacer eso? No ves que a nosotros nos ven muchachos, tú te imaginas que una mamá se entere que tú estás vendiendo blúmer en internet”. Aly trató de calmar la tormenta: “Eso no es como OnlyFans, es una página de ropa interior”.

Yoyi, sin soltar prenda, replicó: “Muchacha, estás loca, pero aparte, tú trabajas en Univisión. ¿Tú te imaginas que se enteren que estás vendiendo esos blúmeres usados? Eso está medio cochino”.

Finalmente, al descubrir que todo era una broma grabada, Yoyi no pudo contener la risa, reconociendo que su amiga lo volvió a pescar cpn una de sus ocurrencias.

La escena ha arrancado carcajadas entre sus seguidores y se ha convertido en otro de esos momentos virales que solo Aly y Yoyi saben regalar.

