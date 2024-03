Anciano con discapacidad vive en condiciones precarias en Santiago de Cuba

Ernesto Castillo Reyes, un anciano discapacitado y enfermo que vive en condiciones de extrema pobreza en la ciudad de Santiago de Cuba, denunció que no recibe una pensión del gobierno.

Su precaria casa se ubica en calle 8 #149 y medio, reparto Mariana de la Torre, muy cerca del centro histórico de la ciudad oriental.

El comunicador Yosmany Mayeta Labrada publicó en Facebook un video donde se ve al señor cocinando con leña el almuerzo de sus nietos y también las condiciones paupérrimas de su vivienda.

“Soy hipertenso, diabético, discapacitado, y todavía esta es la santa hora, y el santo año y mes, que no me han dado una chequera y peleo con lo que vendo, sin hacerle daño a nadie”, explicó Castillo.

El anciano, al que le falta una pierna hace nueve años, denunció que llevaba tres días sin comer: “Y no se han interesado en una chequera todavía, y tengo que pelear, ¿qué puedo decirme yo? Pasando trabajo y necesidad. Ablando unos chícharos y vianda, como no tengo plata no compré arroz a 250 pesos”.

El video también muestra a una mujer hablando con un niño. Ella le preguntó al pequeño si había comido, y este le respondió que no.

En su publicación, Mayeta explicó que vecinos de Castillo le hicieron llegar este material y que el anciano vive junto a su nieto autista en una vivienda en condiciones críticas.

Agregó que el pequeño tampoco recibe ayuda y muchas veces son los vecinos quienes les dan un “plato con comida”.

La vivienda del anciano se ubica en el Consejo Popular Vista Hermosa, que cuenta con asistentes sociales, dirigidos por Bárbara y también Teresa Cereijo López, que trabaja en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social en la calle San Francisco, detalló el reportero en su post en Facebook.

“Hago un llamado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santiago de Cuba, al Gobierno Municipal de Santiago de Cuba, a los Dirigentes del Gobierno del Distrito #3 Antonio Maceo, a los Trabajadores Sociales de Vista Hermosa y sus localidades contiguas que, si no van a atender a las familias vulnerables, a las personas con necesidades especiales, a los niños con enfermedades crónicas y a cada familia santiaguera que necesita de su intervención urgente, SALGAN DE SUS PUESTOS DE COMODIDAD Y CEDAN SUS ESPACIOS A PERSONAS QUE SI QUIEREN HACER POR EL CUBANO DE A PIE”, exigió Mayeta.

El régimen cubano reconoció que al menos unas 1,236 comunidades viven en la miseria en la isla.

Justo cuando el país atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, admitió que el 96% de los problemas relacionados con esa extrema pobreza en el país están "en proceso de transformación integral".

En marzo de 2023, Cuba ya era el país más pobre de América Latina. Según el reconocido observatorio electoral internacional DatoWorld, la nación registraba entonces un índice de pobreza del 72%, muy por encima de Venezuela (50%) y Honduras (48%), que son los estados que la secundaban en el ranking latinoamericano.

Para llegar a esta conclusión se utilizaron datos aportados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que en septiembre de 2023 denunció un preocupante incremento de la pobreza nacional.