Cubanos donan sondas para anciano enfermo en Pinar del Río

A pocas horas de solicitarse ayuda, cubanos solidarios donaron las sondas que necesitaba un anciano enfermo en Pinar del Río.

La semana pasada, el activista Manuel Jesús Candano, miembro del proyecto humanitario Rayitos de Esperanza, había solicitado a través de sus redes sociales ayuda para el anciano, quien es conocido como Manolo.

Captura de Facebook/Manuel Jesús

Un día después, Candano dio la noticia de la donación realizada, al tiempo que agradeció a quien lo hizo posible.

“Todavía no he visto nada imposible en esta vida, gracias a dios y a ustedes... ya se encontró la sonda #16 para Manolo (…) Agradecer grandemente a este muchacho que me conoce, pero yo no lo conozco, de igual forma si ves esto chama muchas gracias y que Dios te bendiga. Mañana salimos en busca de Manolo y será donada la sonda”, escribió en Facebook.

Por los comentarios, se supo que la donación la realizó el joven Iraldo Gómez Díaz. “Fue un placer ayudar. Bendiciones”, fueron sus palabras en respuesta a la publicación.

La nota tambien agradeció a las personas que están tratando de hacer llegar más sondas para el anciano, desde otras provincias.

El jueves pasado, el activista publicó fotos de Manolo y explicó que había visto al anciano varias veces en las calles de la ciudad de Pinar del Río. Ese día en particular, conversó con él, le brindó un almuerzo y el hombre le pidió ayuda para conseguir una sonda urinaria #16 o 20, lo que motivó la petición de ayuda.

Captura de Facebook/Manuel Jesús

En comentarios en las publicaciones, se supo que Manolo es vecino de Las Ovas y se encuentra en el Hogar de Ancianos 4 de Viñales La Marina, adonde se le llevaría la donación.

El proyecto solidario Rayitos de esperanza se ocupa de ayudar a personas necesitadas en Pinar del Río, para lo cual solicita la colaboración de ciudadanos que puedan donar alimentos, medicinas y otros productos necesarios.

En diciembre ofrecieron una cena de Navidad a personas vulnerables y en situación de calle, y ayudaron a que una anciana que tiene amputadas sus dos piernas recibiera un scooter eléctrico donado en Estados Unidos.