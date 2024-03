Cubana asegura no ser conformista: "Me siento mejor en mi casa sin corriente"

Una cubana, que asegura no ser conformista, confesó sentirse muy tranquila en su casa con los apagones cuando escucha pasar un carro del gobierno con mensajes para el pueblo.

"Por la avenida de frente a mi casa pasa desde temprano un autoparlante con una voz de mujer que le dice a la gente que tenga confianza en que se trabaja duro para solucionar los problemas que ahora mismo más nos golpean. Dice más cosas, por ejemplo, que cualquier queja será atendida de inmediato por quien corresponda, y ninguna me suena a teque", comentó la usuaria Haydée León Moya en Facebook.

Esta mujer guantanamera detalló más su percepción de los mensajes gubernamentales, asegurando que le transmiten calma a la población, en una etapa marcada por la gran escasez de alimentos y largos cortes de energía eléctrica que dejan apagones de hasta 18 horas en muchas ciudades del país.

"Me parece una buena iniciativa para que la gente no se sienta sola y abandonada a su suerte. No sé si yo seré muy sensible, pero cada vez que pasa (el autoparlante), me asomo, lo escucho y me siento mejor en mi casa sin corriente. Si ese es parte del propósito, pues le doy 100 puntos porque me llega. Quienes me conocen saben que no soy nada conformista", aseguró Haydée.

Su publicación ha dejado cientos de reacciones y mensajes en los que muchas personas la invitan a reflexionar más en lo que en verdad está pasando en Cuba, a la necesidad de un cambio político en la isla y a revisar su concepto de "conformismo".

Entre las respuestas más llamativas está la de Melvis Sarduy Castellanos, quien comenzó reconociendo que el mensaje de Haydée le hizo "reír con tristeza".

"Eres una medio-comunista consecuente y te aplaudo. Es verdad que en el poder de arriba puede haber alguien que se te parezca, pero no tantos, porque de lo contrario la cosa no estuviera tan mala", dijo Sarduy.

Comentario en Facebook

"Haydée, no hay solución a los problemas. Es un circulo vicioso del que este país no saldrá nunca si no es con un cambio radical de Gobierno y de Partido, que no incluye injerencia extranjera, pero sí contar con la gente buena e inteligente a quienes no les permiten participar en las decisiones importantes, y con otra cantidad de personas fuera de Cuba que han salido presionados. Todos, con el pueblo, pueden reconstruir la sociedad que queremos y necesitamos", expresó Sarduy.

Haydée tiene "más de 35 años de trabajo en la prensa cubana, incluyendo dos de los medios oficiales más importantes del país" y no tiene hasta la actualidad una casa propia, ni una computadora para trabajar.

Comentario en Facebook

La guantanamera asegura que no cree en la "propaganda revolucionaria" y hasta cuestionó a la prensa oficialista, por considerar que en ella "mayorea el propósito de endiosar a los dirigentes", pero insiste en que la técnica del autoparlante la relaja.

"Me alivia las penas cuando pasa, no es porque sea sea algo nuevo, es sencillamente una cuestión del momento en que me coja. Escucho la voz de una mujer que como yo, seguro pasa las verdes y las maduras, y le presto atención a lo que dice. Y por eso lo oigo y aunque no me erice, me distraigo", dijo Haydée.