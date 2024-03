Cubano protesta frente al PCC tras un decomiso en La Habana: "Que me lleven preso"

El cubano Adrián Bolívar protestó frente a la sede del Partido Comunista en La Habana, tras sufrir un presunto decomiso de varios artículos que llevaba en su mochila.

"Estoy frente al PCC Provincial, sin ropa ni nada, porque la policía me detuvo, me pidió el carnet de identidad. Me decomisaron todo y me pusieron una multa de 1,500 pesos por venta ilícita económica", expresó Bolívar el viernes, en su perfil de Facebook.

El cubano considera que es una arbitrariedad esta sanción y que ha sido estafado por las autoridades, por eso acudió al PCC para denunciar públicamente su caso y llamar la atención sobre lo que ocurre en Cuba.

"Una injusticia más de nuestra policía revolucionaria. Me han robado nueve frazadas de limpiar piso, cinco perfumes, tres pares de medias blancas, y tres pares de gafas", comentó Bolívar en su perfil de Facebook.

Este cubano asegura que la policía lo tuvo en los calabozos varias horas y lo liberó cuando él dijo que "estaba en huelga de hambre" como protesta.

Señaló que con su manifestación pacífica frente al PCC no estaba buscando notoriedad sino una forma de mostrar al mundo que está "cansado del chantaje y abuso de poder en Cuba".

A inicios de marzo las autoridades cubanas le decomisaron dos vacas a un matrimonio que eran propietarios de los animales desde hace 25 años.

Ocurrió en el barrio de Las Cañas, en el municipio Boyeros, cuando los dueños de las vacas fueron sorprendidos con los animales en terrenos aledaños al Parque Lenin. Los habían llevado a pastar allí debido a la escasez de piensos en el país.

Aparte del decomiso, el matrimonio fue multado con 20.000 pesos cubanos porque las vacas estaban flacas y no tenían la presilla identificativa.