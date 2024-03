Emotivo: Cubana agradece entre lágrimas que su techo no se derrumbara en medio de tornado

Una cubana agradeció entre lágrimas a Dios que el techo de su vivienda no se derrumbara en medio de un tornado este viernes.

El video -difundido por el periodista Mario J. Pentón en sus redes sociales- mostró cómo una mujer que recorría su vivienda junto a otros familiares tras el tornado, se sentía agradecida de que a pesar de algunos destrozos evidentes, el techo no hubiera colapsado.

"Mira si Dios es grande, que este techo no se cayó. Miren esto, miren el tornado lo que hizo con la casa... Nosotros estábamos en la cama y yo solo pedía que el techo no se cayera. Porque Dios es grande no nos pasó nada. ¡Ay señor, gracias Dios mío!", se escucha decir a la mujer en un conmovedor testimonio de fe en medio de la desgracia

La cubana mostró los alrededores de la vivienda, enclavada en una zona rural, y precisó que el fenómeno natural tumbó árboles, cables y dijo que el río estaba crecido.

"El Señor guardó ese techo, porque hasta la ventana de cristal se rompió", concluyó la mujer al final de las conmovedoras imágenes, que acumulan en pocas horas más de 12,000 reacciones y 1,200 comentarios.

Aunque en las imágenes no se precisa dónde ocurrió, podría ser en el municipio Los Palacios, donde un tornado sorprendió a los pobladores de la comunidad Paso Real de San Diego en horas de la madrugada.

Este sábado el gobierno cubano ha comenzado a hacer recuento de los daños materiales que han dejado las fuertes tormentas registradas en las últimas horas en las provincias de La Habana, Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa y Matanzas.