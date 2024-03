Tornado sorprende en la madrugada a pobladores de Pinar del Río

Un tornado sorprendió en la madrugada de este sábado a los pobladores del consejo popular Paso Real de San Diego, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río.

El fenómeno no causó víctimas mortales ni heridos aunque sí serios daños materiales, tal como muestran imágenes difundidas en redes sociales.

Captura de Facebook / Tele Pinar

El parque fotovoltaico y la escogida V-8 son algunas de las instalaciones que sufrieron daños debido al impacto de los fuertes vientos.

El fenómeno natural tumbó además árboles, cables y ocasionó daños en viviendas de la zona rural.

Captura de Facebook / Tele Pinar

El Centro Meteorológico provincial constató además la caída de granizos en ese territorio, así como en el entronque de Los Palacios y el poblado cabecera.

Las autoridades recorrieron esta mañana las comunidades afectadas, donde conversaron con residentes y trabajadores de la zona.

Captura de Facebook / Lisandra Diaz Rey

El periodista Mario J. Pentón difundió en sus redes el video de una residente en la zona quien agradeció entre lágrimas a Dios que el techo de su casa no se derrumbara en medio del tornado, a pesar de que sufrió algunos destrozos.

"Mira si Dios es grande, que este techo no se cayó. Miren esto, miren el tornado lo que hizo con la casa... Nosotros estábamos en la cama y yo solo pedía que el techo no se cayera. Porque Dios es grande no nos pasó nada. ¡Ay señor, gracias, Dios mío!", se escuchaba decir a la mujer llorando.

La afectada mostró los alrededores de la vivienda, enclavada en una zona rural, donde el fenómeno natural tumbó árboles y cables de electricidad, y dijo que el río estaba crecido.