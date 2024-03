Rusia eleva a más de 140 los muertos por atentado terrorista y dice que ha detenido a 11 sospechosos

El balance de víctimas mortales en el atentado terrorista contra la sala de conciertos Crocus City Hall, en Moscú, se ha elevado a 143 -incluidos tres niños- y más de un centenar de heridos, según fuentes rusas citadas por agencias de noticias europeas.

La cifra ha crecido conforme los servicios de emergencia van extrayendo cuerpos sin vida de entre los escombros del recinto, que fue incendiado por los atacantes y colapsó parcialmente.

El Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) ha anunciado este sábado la detención de 11 personas presuntamente vinculadas al atentado, entre ellas cuatro supuestos responsables directos del ataque. El gobierno ruso ha calificado de falsa la reivindicación del atentado hecha por el Estado Islámico.

El FSB indicó que las víctimas fallecieron tanto por heridas de bala como por asfixia como consecuencia del incendio de la sala durante el atentado.

El comité ya había pronosticado que el número de fallecidos aumentará en las próximas horas mientras que un nuevo balance del Ministerio de Salud de Rusia ha indicado que hay unos 80 hospitalizados por el atentado, entre ellos 13 personas en estado crítico y 25 en estado grave (entre ellos dos niños).

Al menos cuarenta personas han tenido que ser operadas de urgencia a lo largo de esta pasada noche. Ocho heridos han recibido el alta en las últimas horas.

Las fuerzas de seguridad seguirán a lo largo de este sábado con la inspección del recinto y la incautación de pruebas materiales y el estudio de las grabaciones de las cámaras de circuito cerrado de televisión que captaron el tiroteo.

La agencia ha confirmado que los atacantes emplearon durante el atentado un líquido inflamable para incendiar el local de la sala de conciertos mientras disparaban a los espectadores con armas automáticas que han sido descubiertas e incautadas por los investigadores.

Las llamas acabaron provocando el desplome de parte del techo del recinto.

Los alrededores del centro comercial están totalmente fortificados por las fuerzas de seguridad rusas. No obstante algunos ciudadanos acudieron al lugar a dejar flores en honor a las víctimas.

Este ataque es el primer atentado terrorista de gravedad ocurrido en Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania hace más de dos años y el mayor perpetrado en la capital rusa en más de una década, desde que separatistas chechenos secuestraran a los asistentes del teatro Dubrovka en 2002, una tragedia que acabó con 170 muertos.

Estado Islámico reivindica atentado terrorista

El Estado Islámico (IS) reivindicó este viernes la autoría del atentado. Un comunicado posteado en Telegram por la organización terrorista se afirmó que "combatientes del Estado Islámico atacaron una gran reunión de cristianos en la ciudad de Krasnogorsk, en las afueras de la capital rusa, Moscú, matando e hiriendo a cientos de personas y causando una gran destrucción en el lugar antes de retirarse a sus bases a salvo".

IS indicó que la masacre de Moscú se debió a motivos religiosos, por eso habrían elegido un "evento de cristianos" en el aniversario de la caída de su "califato".

Por su parte, Kiev se apresuró a decir que "no tiene nada que ver" con el hecho: "Desde luego, Ucrania no tiene nada que ver con el tiroteo o la explosiones en Crocus City Hall. No tiene ningún sentido", señaló el asesor de la Oficina de la Presidencia ucraniana Mijailo Podoliak en un mensaje en la red social X, citó el diario El Mundo.

El consejero presidencial dijo con suspicacia: "Ucrania nunca ha recurrido a métodos terroristas" para combatir a Rusia, mientras que ha sido "la propia Rusia" la que en ocasiones anteriores "ha atacado a sus propios ciudadanos para iniciar 'acciones antiterroristas' contra grupos étnicos que protestaban".

"No cabe la menor duda de que los sucesos en las afueras de Moscú contribuirán a un fuerte aumento de la propaganda militar", que incluirá la "justificación de ataques genocidas contra la población civil de Ucrania", afirmó por su parte el presidente Vladimir Zelenski.

El pasado 7 de marzo la Embajada de Estados Unidos en Moscú advirtió de un riesgo "inminente" de ataque terrorista contra grandes concentraciones en la capital rusa, y recomendó a los ciudadanos estadounidenses que evitaran las aglomeraciones.