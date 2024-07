Líder de organización en Florida niega desde Orlando acusaciones de terrorismo hechas por el régimen cubano

Willy González, líder de la organización "La Nueva Nación Cubana en Armas” y mencionado por el régimen de La Habana como cabecilla de una presunta conspiración que acabó con un detenido en Cuba, negó desde la ciudad de Orlando, donde reside cualquier implicación con una operación armada en la isla.

"Nuestra organización provee entrenamiento militar, pero no con objetivos subversivos", sostuvo González en declaraciones a Telemundo 51, en la que dijo que no recuerda haber conocido a Ardenys García Álvarez, el hombre que está detenido en Cuba, aunque no descarta que haya recibido entrenamiento militar en el ámbito de su organización.

No obstante, al ser interrogado sobre planes concretos de subversión en Cuba, fue tajante en su respuesta.

“Nosotros no hemos hecho ninguna operación en Cuba y no sabemos de ninguna operación ni sabemos nada de lo que ellos están hablando”, dijo Willy González.

Willy González precisó que “La Nueva Nación Cubana en Armas” no tiene planes que pasen por violar las leyes de Estados Unidos, aunque sí desean estar listos en caso de un levantamiento armado en Cuba.

El líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, calificó por su parte de “ridículo” pensar que un hombre en una moto acuática con unas pocas pistolas y tres cargadores fuese una “acción militar” contra Cuba.

El líder del exilio cree que el show del régimen tiene dos objetivos claros: intimidar a los cubanos justo antes del aniversario del 11 de julio y utilizar ese incidente en foros internacionales para justificar sus actos represivos.

“Esto es para decirles a los cubanos 'los estoy protegiendo de esta gente que les quiere hacer daño'”, apuntó el líder exiliado.

A pesar de las afirmaciones del régimen, el video difundido no mostró ninguna evidencia material de la supuesta conspiración. De ahí que la falta de pruebas haya llevado a muchos a cuestionar la veracidad de las acusaciones.

Fue a inicios de este semana que el gobierno cubano dio a conocer que había desarticulado un supuesto plan terrorista contra el país -organizado y financiado presuntamente desde EE.UU- del que dijo que el personaje clave era un hombre que entró ilegalmente por las costas de Matanzas en moto acuática en noviembre de 2023.

El ciudadano fue identificado ahora por las autoridades como Ardenys García Álvarez, de 40 años y natural de Cienfuegos.

El régimen dijo que García Álvarez tenía antecedentes penales en la isla por los delitos de especulación y robo con fuerza. Había abandonado el país de forma ilegal en 2014 y residía en Estados Unidos desde entonces.

El Coronel Víctor Álvarez Valle, señaló en el programa televisivo Razones de Cuba, conducido por Humberto López, que el detenido entró ilegalmente a Cuba portando armamento y que tenía la intención de subvertir el orden social.

Durante sus declaraciones, que afirmó hacerlas "voluntariamente", Ardenys mencionó a Willy González y Dayán Quiñones.

Las autoridades cubanas acusan a Ardenys de hacer recorridos por lugares clave y contactar a personas, para orquestar planes terroristas en la isla.

Ardenys García Álvarez se enfrenta a cargos penales por delitos contra la Seguridad del Estado, delitos de Espionaje y delitos contra el orden constitucional, entre otros.