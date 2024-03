Otaola responde a todo en entrevista con Destino: "Asumirte gay en Cuba ya es ser opositor"

El influencer dominicano Dani Pérez, conocido internacionalmente como Destino Tolk, entrevistó al actor y comunicador cubano Alex Otaola, y le preguntó por qué le mete tanta presión a los artistas cubanos. También quiso saber si durante los años que Otaola vivió en Cuba se había mostrado abiertamente contra la dictadura. Otaola le contestó que él toda la vida, desde el principio, ha sido anticomunista. "Tú no conoces Cuba, tú no has vivido ese sistema. Ser gay en Cuba... Yo nací en el 79. Cuando fui un adolescente de 14 años estábamos en el ochenta y pico. Yo te puedo decir que asumirte como gay abiertamente en un país comunista es ser un opositor porque eres la peste de la sociedad. Eres lo que han tratado de erradicar y no han podido", dijo.

Para el presentador cubano, haber dado el paso de declararse públicamente homosexual le llevó a arriesgarse a que lo metieran en otro campo de concentración como las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción, donde en los años sesenta encerraron a homosexuales con la intención de reeducarlos). "Ya eso es ser valiente. Ya eso es ser anticomunista", añadió, para atizar inmediatamente al Taiger y El Micha, de quienes dijo que siendo tan altos, "se ponen genufléxicos ante las botas sanguinarias de sus amos".

El presentador cubano contestó a todas la preguntas de Destino y se refirió también a las imágenes suyas en un concierto de Van Van en La Habana. "Gente de Zona dijo 'Abajo el comunismo' por la presión porque vio que sus conciertos se les vaciaron". Otaola dejó claro que él va de frente. "Yo no tengo nada que ocultar", señaló tras explicar que viajó a Cuba por un encargo que le hizo Mega TV para entrevistar a varios artistas, entre ellos, al hijo de Juan Formell. De ahí su presencia en ese concierto porque nunca antes había podido verlos actuar. Según explicó, cuando él vivía en la Isla, no tenía dinero para pagar las entradas.

A la pregunta de Destino Tolk sobre si ha visto algún contrato entre los artistas que viajan a Cuba con la dictadura, el actor cubano respondió que no hace falta un contrato "para ir allí y promocionar sus hoteles". Inmediatamente el actor, que aspira a la alcaldía de Miami, entró en una controversia con el influencer dominicano cuando éste le reprochó que cuestione a quienes mandan dinero a su familia. Otaola se mantuvo firme en que las remesas sostienen a la dictadura y, por tanto, no hay que enviarlas, pese a que el dominicano defendió que si su madre estuviera en Cuba él le mandaría dinero para que pudiera vivir independientemente de lo que digan los demás.

Otro momento acalorado de la entrevista llegó cuando Otaola se refirió a los artistas cubanos que no quieren hacer manifestaciones políticas como "idiotas que están adaptándose" y le recomendó que mientras están en ese proceso de indefinición política no cobren por las entradas de sus conciertos.

Al oír esas palabras, Destino le contestó que no debería referirse así a los artistas porque son personas que han vivido toda su vida dentro de una "cárcel" en la que la dictadura les muestra lo que ellos quieren que se sepa.

Alexander Otaola respondió a Destino que él solo conoce esa cárcel por referencia y que personalmente sí que la había vivido. Entonces es cuando segundos más tarde el dominicano le dice al presentador que él no hizo nada cuando vivía en Cuba, ni tomó acciones en contra del régimen comunista.

"Yo sí hice, me enfrenté a la policía, discutí multa. Hice todo tipo de manifestación", exclamó Alexander Otaola. A continuación, Destino le pide que le enseñe como evidencia videos a lo que el cubano responde que no puede porque en esa época no existían celulares en Cuba.

La polémica entrevista de Destino Tolk a Otaola llega después de que el actor cubano haya lanzado este lunes su campaña a la alcaldía del condado de Miami-Dade.

“Estoy emocionado de lanzar mi campaña a alcalde del condado de Miami Dade. Soy un apasionado de esta gran comunidad y tengo el fuerte compromiso de ver crecer la prosperidad en nuestro condado”, comenzó diciendo el presentador en un video proyectado en el evento.