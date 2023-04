Otaola lanza campaña para la alcaldía de Miami-Dade con discurso en inglés

Luego de hacer oficial su candidatura a la alcaldía del condado de Miami-Dade, el influencer cubano Alexander Otaola lanzó este lunes su campaña en un evento organizado en su finca de Homestead en el que utilizó el idioma inglés para dirigirse a los presentes.

“Estoy emocionado de lanzar mi campaña a alcalde del condado de Miami Dade. Soy un apasionado de esta gran comunidad y tengo el fuerte compromiso de ver crecer la prosperidad en nuestro condado”, comenzó diciendo el presentador en un video proyectado en el evento.

Con referencias a la agenda “woke” de los demócratas y a las promesas fallidas de los republicanos, el cubano defendió su candidatura como independiente para disputar la oficina que ocupa la alcaldesa Daniella Levine-Cava desde 2020.

“Aquellos que buscan limitar nuestras libertades no están confundidos o son liberales con buenas intenciones, sino que buscan acabar con la democracia y sustituirla por autoritarismos como el cubano. Me presento a alcalde para combatir y vencerles”, afirmó.

El presentador también incluyó las habituales promesas de campaña de hacer crecer el empleo, una nueva política fiscal para promover los negocios y el bienestar en Miami, oponiéndose a subidas de impuestos.

La lucha contra el crimen y la delincuencia también formó parte de su discurso, comprometiéndose a reforzar las fuerzas de seguridad. La educación también formó parte de su agenda, rechazando la agenda de género y otras “formas de adoctrinamiento” en los programas formativos, en sintonía con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Además, defendió políticas de construcción de nuevas viviendas para acabar con el problema de los altos precios de venta y alquiler. En otro orden de cosas, Otaola se mostró favorable a la legalización de la marihuana para evitar la violencia y criminalidad asociada a su consumo ilegal, así como para potenciar nuevas oportunidades de negocios y recaudación de impuestos.

Aunque estas últimas políticas exceden el ámbito de competencias del alcalde de Miami, Otaola quiso dejar claro que abogará firmemente por la legalización del cannabis, y prometió una gestión atípica, basada en su compromiso con decir siempre la verdad a sus votantes, algo que reprochó a los políticos de carrera, de los que resaltó sus diferencias con su candidatura.

“Let’s do it differently”, concluyó el cubano en el video de presentación de su candidatura, provocando el aplauso de los asistentes.

El condado de Miami-Dade, uno de los más poblados de Florida, cuenta con 2.7 millones de habitantes, de ellos solo 1.4 millones son votantes inscritos.

Del total de votantes, aparecen afiliados como demócratas 544,736 y como republicanos, 435,909, mientras que 482,395 cuentan como no partidistas. Demográficamente el electorado hispano es mayoritario, con 892,505 votantes de todas las filiaciones partidistas o independientes.

Hasta el momento hay tres candidatos postulados oficialmente para la elección: Levine-Cava, Otaola y Miguel Quintero. La presentación de candidatura es solo un primer paso, pues los postulados deben cumplir una serie de trámites y presentar la documentación que les exige el Departamento de Elecciones de Miami-Dade para poder ser incluidos en la boleta electoral.

Desde el último año, Otaola había prometido que se presentaría por el cargo en las elecciones de 2024. El puesto de alcalde del condado Miami-Dade irá a votación en agosto de 2024 y si necesita una segunda vuelta se decidiría en noviembre de ese año, coincidiendo con las elecciones presidenciales.

Alexander Otaola emigró de Cuba en 2003 tras ganar el sorteo del programa de la Lotería de Visas de Estados Unidos.

En junio de 2022, durante una emisión de su programa "Hola!, Ota-Ola", anunció que iba "a correr para la alcaldía del condado", aunque aclaró que no le interesaba ni formaba parte de sus planes, pero lo iba a hacer. "Tengo que hacerlo, y vamos a empezar a cambiar las cosas… [para] sacar a los comunistas de esta ciudad", aseguró el influencer.

"Si usted no quiere que quiten los viajes a Cuba, las agencias, que se acabe el descaro, no vote por mí, porque si gano voy a hacer absolutamente todo para que de esta ciudad, de este condado, no salga un solo dólar que alimente la dictadura, no salga un solo barco, no se venda una sola naranja", dijo entonces.

Este lunes, tras el video de presentación en inglés, el candidato apareció en el escenario para dirigirse a los asistentes. “Hoy es el día…Después de superar el speech en inglés, puedo todo. Después de ver que lo entendieron, puedo todo”, dijo el presentador entre risas y aplausos de los asistentes al evento.