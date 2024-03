Joven en playa nudista de Miami asegura que los cubanos no saben comportarse en estos lugares

Una cubana en TikTok hizo un video compartiendo sus impresiones desde una playa nudista en Miami, donde a su juicio lo más atractivo es el poder andar con total libertad, mostrando sus cuerpos sin complejos ni temor a ser señalados.

“Es un lugar en realidad libre de odio, de hate de la gente, vienen a estar libres con sus cuerpos, amorfos o bien formados, eso no importa”, afirmó esta joven.

Sin embargo, algo ha llamado su atención y son los latinos que no están adaptados “a lo que pueden ver de forma gratuita, no hay que pagar pa´ verla, y un poco desacostumbrados y no aplatanados con esta libertad de expresión, de ser, corpórea y física”.

La cubana añadió que cuando empieza a caer la noche se empiezan a ver “comportamientos más libertinos, más sádicos”, pero lo que más llama su atención no es esto sino el asombro de los latinos y sus reacciones como “depredadores sexuales”.

“Qué daño nos ha hecho a nosotros como sociedad una cultura tan cerrada y con tan poca información como por ejemplo la cubana. El cubano que llega a estos lares y ve este tipo de cosas (…) muchas veces no sabe manejar sus propias emociones, no saben cómo comportarse en ambientes como este”, añadió recalcando que es una de las consecuencias negativas de un sistema totalitario y carente de libertades como el de la isla.