¡No es un beso, es freír huevo! Cubanos reaccionan a gesto de Prince Royce y otros famosos en el challenge viral de "Si hablas mal de mí"

Uno de los virales cubanos que está dando la vuelta al mundo gracias a TikTok es "Si hablas mal de mí". El tema de Alex Duvall, Lesny y Payaso por Ley tiene su propio challenge que ha conquistado a millones de personas de diferentes partes del planeta que se han sumado a realizar los populares pasos de baile. Entre ellos, varios rostros reconocidos de la música o las redes sociales como Prince Royce y varias tiktokers.

Sin embargo, no todos hacen bien la coreografía porque en vez de hacer el gesto de "freír huevo" hacen el de mandar un beso, lo que tiene a los cubanos reaccionando a todos los vídeos con la canción. Incluso hay cubanos que realizaron vídeos explicando que es freír huevo y respondiendo a todos los tiktokers que mandan besos en vez de hacer el gesto de freír huevo.

"¿Ahora como le decimos a Prince Royce que no es un beso?", "No es un besito es una expresión cubana, se le dice freír huevo, se usa para demostrar que algo no te importa o incredulidad", "Si es Prince Royce dejo que tire hasta 30 besos si él quiere. Pero gente entiendan NO ES UN BESOOO", "Esto del beso se está saliendo de control, no es un besooooo, eso es freír huevo", "Caballero conozcan la cultura cubana…esto en la canción no es un beso" o "Dios mío paren con el beso q no es un beso jajaja", son solo algunos de los comentarios que dejaron junto al vídeo en el que sale Prince Royce.

Muchos usuarios cubanos salieron también a explicar que es freír un huevo y también hay quienes celebraron lo lejos que está llegando el reparto.

Para los que se preguntan que es "freír huevo" es producir un sonido con los labios para expresar molestia o desacuerdo con algo.