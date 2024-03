Una joven transportando maleta en bicicleta por Miami genera amplio debate en redes

El video de una joven en bicicleta transportando una maleta tipo trolley por una avenida en Miami-Dade ha generado un amplio debate en redes sociales.

"Un video, un millón de preguntas...", se puede leer junto a las imágenes publicadas en la popular cuenta de Instagram Only in Dade.

"Only in Hialeah. ¿Qué ustedes creen de eso? Only in Hialeah, ahí va... por el medio de la calle. caminando por el expressway, y no es bonche. Ahí va, díganme algo de eso", se escucha decir al conductor cubano que fue testigo de la escena.

En el apartado comentarios de la publicación una parte se concentró en criticar a la joven por la grave infracción vial y por poner en riesgo tanto su vida como la de otros conductores; pero la gran parte arremetió con dureza contra el chofer por exponer la identidad de la muchacha en redes sociales y por no ayudarla, ya que él manejaba una camioneta.

No obstantem hubo quien argumentó en favor del chofer que no puedes exponerte a llevar a desconocidos en tu vehículo.

"Pobrecita. Yo veo una joven echando para adelante. Sin pena y sin miedo a nada, Bravo por ella. Gente así llega lejos", opinó un comentarista compasivo hacia la infractora.

"Es una luchadora", "hay que resolver", dijeron otros.

"No se trata de cuán rápido quieras llegar, se trata de llegar. Estoy seguro que si eres el que va detrás, comienzas a pitar enseguida"; "Puede llegar más lejos por la acera o por la derecha de la calle", ripostaron quienes hicieron énfasis en que la infracción podía desgraciarle la vida tanto a la joven como a otras personas que circulaban en ese momento por la carrera.

"Está poniendo en riesgo a los demás conductores cometiendo una imprudencia y saltándose las normas. Por personas como ella y como tú es que todo va degenerando", opinó una tercera comentarista siguiendo la misma idea.

"¿Only in Hialeah? Ayúdala y llévala que tienes tremendo camión, asere", sentenció un cubano indignado por la actitud del conductor.

¿Tú que opinas?