Protagonista del meme "Yo me erizo" opina que los problemas "no los podremos resolver"

Una de las tres mujeres cubanas que se hicieron virales por sus comentarios y frases de “Yo me erizo” tras la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a Río Cauto, Granma, ha reaparecido en redes sociales para reconocer los “problemas” que enfrenta y la difícil solución de los mismos.

En un video compartido a través de redes sociales, la riocautense que aparecía en el meme que popularizó el “Yo me erizo” a ritmo de reguetón volvió a aparecer para enviar un mensaje a sus “seguidores”.

“Mis seguidores del mundo, que me han hecho famosa, yo soy la de los ‘problemas’. Tenemos problemas, pero creo que no los vamos a poder resolver. No tengo un teléfono para comunicarme con nadie, ni teléfono, ni nada. ¿Qué está pasando con mis seguidores?”, dijo.

La mujer fue una de las tres que apareció en la televisión oficialista reconociendo que los vecinos de Río Cauto tenían “problemas”, pero entusiasmada con la visita del gobernante, que consideró una muestra de la preocupación de Díaz-Canel por el pueblo y una oportunidad para que tales “problemas” encontraran solución.

Considerada por la prensa oficialista como parte del pueblo “trabajador y entusiasta” que recibió al gobernante cubano “con cariño”, sus declaraciones formaron parte del antológico meme de “Yo me erizo”, que se volvió viral y dejó al descubierto uno de los mayores ridículos en la larga y acartonada historia de la propaganda del régimen totalitario.

El éxito de “Yo me erizo” fue tal, que su autor sacó una segunda y tercera parte del meme con nuevos arreglos musicales. Por su parte, la respuesta de los cubanos en redes sociales echó mano del sentido del humor para ridiculizar el reportaje propagandístico, creando toda suerte de memes en torno a la dichosa frase y hasta un challenge de bailar al son del “Yo me erizo”.

Por su parte, una legión de "cuadros" intermedios y ciberclarias con datos móviles se volcó en redes sociales a contrarrestar las burlas y memes inspirados en la frase, creando fervientes mensajes de admiración por el régimen y su gobernante bajo la etiqueta #YoTambiénMeErizo.

Al momento de redactar esta nota, se desconoce la identidad de la riocautense que ahora reconoce no ver “solución” a sus problemas, y que deja un velado mensaje a sus “seguidores”, a los que pareció acudir en busca de ayuda para tener un teléfono.

Sus declaraciones, aprovechando el tirón mediático del meme, dejan todavía más al descubierto la burda maquinaria propagandística del régimen, la mediocridad rampante entre las filas de la “continuidad”, y el desconcierto sobre cómo comunicar la gestión del gobierno, un desafío que ha llevado a los amanuenses del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba (PCC), que dirige Rogelio Polanco Fuentes, a intentar por todos los medios ofrecer una imagen de cercanía y popularidad de Díaz-Canel.

La queja de la riocautense por no tener teléfono “ni nada” choca con otra de las perlas propagandísticas de los últimos tiempos aparecidas en los medios oficialistas.

“¿Quién iba a decir que aquí en el campo iba a haber gente con celulares?”, decía recientemente Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), durante una reciente visita a localidades rurales de Sancti Spíritus.

El choteo con Díaz-Canel y la decadencia creciente que se vive en los salones del Palacio de la Revolución está llegando a puntos desbordantes, que superan la capacidad represiva de un régimen que se agrieta y hace aguas por todos sus flancos.

Enterada de su “popularidad” en redes sociales, la vecina de Río Cauto aprovechó para lanzar una petición de ayuda, consciente de que sus “problemas” no serán resueltos por Díaz-Canel, dejando en ridículo a la propaganda oficialista.

Para más inri, el meme ha llegado hasta la página de Wikipedia dedicada a esta localidad granmense, donde se informa que también es conocida como “Yomerizo”.