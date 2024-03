Padres lamentan que un libro valga tanto como el salario de un mes en Cuba

La 32 Feria Internacional del Libro, que finaliza este domingo en Santiago de Cuba, dejó otra vez el sabor amargo de los altos precios de los textos cuando un ejemplar cuesta el equivalente de un salario mensual, lamentaron muchos padres.

El comunicador Yosmany Mayeta Labrada publicó el mensaje de indignación de una madre que, al llevar a su hijo a los stands del evento literario, prefirió no comprar ningún ejemplar a causa de los altos precios.

“Este mensaje es solo para decirle que estos son los precios por unidad de la Feria del Libro para niños. Que el salario de un mes de nosotros los padres es, aproximadamente, lo que vale un libro”, denunció la mujer.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta

En las imágenes se observa que los precios de los textos oscilan entre 1,000, 2,000 y hasta 5,000 pesos. Además, la mayoría son ejemplares impresos por editoriales extranjeras.

“Es la locura del siglo que un libro cueste lo que me paso yo 24 días para cobrar, qué locura, mira si me erizo”, comentó una persona llamada Ana María Rosabal Hernández.

Yasmani Miranda, de manera jocosa, dijo: “Pero ven acá, esos personajes saben cocinar, limpiar y hasta pegar tarros para poder costar eso”.

“Yo recuerdo cuando era niña, cuando había Feria del Libro, cuánta alegría los niños para el teatro Heredia. Con 100 pesos que me dieran mis padres tenía para venir con varios libros de leer, colorear”, opinó la usuaria Gema Jlo.

Laura Valdez respondió: “Así es, y duele llevar a los niños y no poder comprarle uno por los precios tan elevados que tienen”.

“Sinceramente, ahora mismo tengo mis dudas de que sea esa la feria del libro aquí en Cuba”, dijo Lizandra Lozano Amador. “Es que es la primera vez que veo libros con esa calidad y con esas temáticas que se aprecian en las fotos. Libros como El principito, que siendo yo bibliotecaria, solo he alcanzado a verlo en un formato superpequeño y muy pobre de ilustraciones”.

También Mayelin Revilla Sánchez opinó: “Si compramos libros no desayunamos, por no decir no comeremos nada”.

“Ahh pero qué va, ahí no vi el estupendo libro de Mafalda de 9 mil pesos. Todo gracias a nuestros maravillosos dirigentes, a nuestros dioses con ideotas que solo perjudican al pueblo”, comentó Anara Gondin Rodríguez.

Durante el capítulo habanero de la Feria del Libro, la youtuber cubana Rosy Wanderlust también denunció los altos precios de las producciones editoriales y de los materiales de oficina, además de la escasez evidenciada en estantes vacíos y las inmensas colas.

Pero la triste realidad de los precios en los libros no es nueva. En 2023, madres cubanas alertaron que los precios en la Feria del Libro de La Habana parecían de Dubái, cuando los ejemplares llegaron a costar más de 2,500 pesos.

Ese mismo año, cubanos decepcionados del evento cultural señalaron que se vendieron las obras de la popular autora británica J. K. Rowling al exorbitante precio de 5,000 pesos y una edición de lujo de Harry Potter a 9,600 pesos.