"Pomadita", así suena lo nuevo de Dale Pututi: "El video en que más me he reído"

Dale Pututi está enfocado en pegar su música entre los amantes del género urbano; “Pomadita” es el título de su nuevo estreno, un tema cuya letra y ritmo son bastante contagiosos.

La canción, dedicada a esas personas que viven pendientes de los demás y criticando a otros, se estrenó este jueves junto a un videoclip.

“`Pomadita´ ya en YouTube. El video en que más me he reído”, confesó el cantante en su Instagram al anunciar el lanzamiento.

Hasta DJ Yus en Ritmo 95.7, la emisora de Miami, está poniendo a sonar en la radio este tema de Dale Pututi que promete ser todo un exitazo.

“Y quítame la vista dime que tú tienes / Yo no sé cuál es tu dolor / Sí me va bien y me va a ir mejor / Es que todo el mundo critica si te va bonito / Dejen la preocupación / Sí me va bien y me va a ir mejor”, dice una parte del estribillo.

Aquí te dejamos con el video de este tema que suena así: