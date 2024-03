Cubana Rosa María Payá testificará en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La activista cubana por la democracia y fundadora de la iniciativa política Cuba Decide, Rosa María Payá, anunció que denunciará las atrocidades del régimen castrista y abogará por el fin de la dictadura, en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en Suiza, este martes.

“Hay más de 1,000 presos políticos en este momento, a José Daniel Ferrer lo están matando dentro de prisión, continúan torturando a muchos de los presos políticos”, dijo Payá en una directa en Facebook transmitida desde fuera del Palacio de las Naciones, en Ginebra.

La activista adelantó que denunciará “que la crisis a la que el régimen ha forzado a nuestro pueblo es sencillamente inaguantable y que la salida de la crisis es la salida de la dictadura”.

Según la opositora, el CDH podría hacer mejor su trabajo, no obstante es importante hacer la denuncia en este sitio, delante del delegado de la dictadura, “que en este momento está bajo revisión, se está terminando el período de revisión del régimen y mañana yo seré una de las personas que va a testificar sobre los derechos humanos en Cuba”.

“No podía ser más oportuno este momento, no podía ser más crítico, y no podía ser más importante, sabemos que el régimen cubano lleva cinco períodos consecutivos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, afirmó la activista.

Payá pidió a todas las personas que este martes miren la transmisión de las Naciones Unidades que “será pública, en vivo. En otros momentos el régimen ha tratado de intervenir, de quitarme la palabra, ellos no lo van a conseguir, pero es muy importante que todos ustedes estén atentos a lo que está pasando aquí”.

Numerosas organizaciones y activistas han alertado sobre la repercusión de la crisis económica que vive Cuba, la peor en las últimas seis décadas, y también sobre el estado actual de los derechos humanos en el país.

En su último informe, la organización Cubalex denunció que en febrero pasado el ámbito económico y social de la nación fue marcado por varios hechos.

El documento menciona la implementación de un conjunto de medidas económicas aplazadas temporalmente, el incremento en la frecuencia de los cortes de electricidad y de los niveles de violencia.

También señala que persiste la crisis alimentaria, evidenciada en la escasez de productos básicos como el pan y la leche.

En ese contexto, el 17 y 18 de marzo, el país vivió una de las más importantes protestas masivas de los últimos años.

La chispa saltó en Santiago de Cuba, pero se extendió a otras localidades del país, como las ciudades de Bayamo, en Granma, y Cárdenas, en Matanzas.

Aunque los manifestantes protestaron de forma pacífica, el régimen intervino las comunicaciones por internet y desató la represión ante el temor a un nuevo 11J.

Como respuesta, las hordas de la dictadura no se hicieron esperar y, hasta la fecha, la organización Prisoners Defenders reportó que al menos 32 personas fueron detenidas por el régimen cubano durante las protestas, aunque la cifra real, según estimaciones de la asociación, podría rondar el centenar.