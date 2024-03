Leoni Torres pone a bailar a su público en Orlando: Así fue su concierto

Una noche memorable vivieron los asistentes al concierto de Leoni Torres el pasado viernes en Orlando.

La presentación, primera del querido cantante cubano tras haberse sometido a un trasplante capilar, volvió a dejar constancia de su habitual derroche de talento y sabor sobre el escenario, de que disfrutan sus fans cada vez que acuden a verlo en vivo.

"Gracias al equipo de Mango's Tropical Cafe-Orlando y a todo el público que siempre está allí para celebrar con nosotros momentos únicos", dijo el artista al compartir un video recopilatorio de la noche.

"Demasiado bueno"; "Felicidades camagueyano dios te bendiga desde cuba un abrazo saludos a la familia se te quiere"; "Qué rico no pierdo las esperanza d volver a estar en un concierto tuyo"; "Guaoo!!! Espectacular como siempre, eres lo máximo, que ricooo ahí na má, éxitos Leoni"; "Una noche hermosa me encantó volver a disfrutar"; "Gracias por regalarnos un maravilloso concierto"; "Que maldito Flow"; "Tremendo look me encanta", se lee entre los mensajes que le dejaron tanto seguidores en redes como asistentes al espectáculo el pasado 22 de marzo, en el que contó con su compatriota, el cantante y compositor Lenier Mesa.

Luego del post, ya este lunes, Leoni compartió otro donde se ve a su hijo menor ante varias figuras Funko POP Ad Icons.

"Samuel piensa que yo debo estar ahí. Pero para llegar a ese nivel tengo que nacer de nuevo", dijo el intérprete.

"No importa papá, algún día lo tendrás", le comentó optimista y orgulloso el niño.