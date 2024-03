Boncó llama a la unión entre cubanos del exilio: "Hay un enemigo común"

El humorista cubano Boncó Quiñongo llamó a los cubanos del exilio a unirse en contra del enemigo común que es la dictadura comunista que gobierna en La Habana.

Invitado al El Confesionario, un programa del también humorista y conductor José Pérez Córdoba, más conocido como Carlucho, Boncó dijo que los cubanos dentro de la isla están viendo la desunión que existe en el exilio.

“No hace falta una unión tal, lo que hace falta es una alianza, lo que hace falta es hacer un pacto porque hay una guerra y un enemigo común, un enemigo a derrotar. No somos nosotros los enemigos aunque no pensemos igual”, refirió el reconocido humorista recordado en Cuba por sus incursiones en el popular programa Sabadazo.

Agregó que cuando llegue el momento de la victoria, pues que cada cual haga su estrategia y que le dé la opción a la gente de decidir con quien se van a aliar.

Aseguró que mientras más se vean divididos, el rival los va a seguir venciendo, “porque la división de nosotros es lo que ellos han querido siempre”, apuntó.

Boncó señaló las razones por las que considera al gobierno cubano como su enemigo, exaltando la de no saber dónde se encuentra enterrado su padre, debido a la restricción de entrada que tiene a la Isla.

“A mí me separó de mis hijas, me separó de mi papá, yo no sé dónde coño está enterrado mi papá, que fue el que me dio toda la educación que tengo”, confesó.

No obstante, los comentarios en la publicación han mostrado división en cuanto a los criterios expuestos por Boncó Quiñongo, en la que los cubanos lamentan que haya dicho esas palabras ante Carlucho, por una parte, y por otra, no concuerdan con algunos de sus criterios.