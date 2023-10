Boncó responde a críticas por manejar un Lada en Miami: Un Lada te acerca a tu juventud, no condiciona tu posición política

El humorista Boncó Quiñongo salió al paso a las críticas recibidas por mostrarse en Miami conduciendo un Lada.

Boncó recorrió las calles de Miami en un Lada, una experiencia que transmitió en directo a sus fans en un divertido video en el que afirmó que la gente lo mira más que si fuera en un Mercedes, mientras se oía el pito de otros autos.

Pero a algunos cubanos no les gustó lo que hizo, y lo criticaron diciéndole que padece el síndrome de Estocolmo, que tiene nostalgia socialista o llamándolo payaso o ridículo.

"Jajajajaja, yo me río de los comentarios", respondió el actor en el muro de Facebook de CiberCuba donde se compartió su video.

"Si yo les digo el carro que yo manejo, el modelo y el año, entonces ahí los mismos que criticaron van a reventar. A ver, hijos de Dios, ustedes no han escuchado esto: Quien se olvida de dónde viene jamás va a saber a dónde va. Ver y querer montar un Lada que te acerca a tu juventud no condiciona tu posición política ni tu condición humana", aseguró.

Captura de Facebook / CiberCuba Noticias / Boncó Quiñongo

A la pregunta de un fan, Boncó reveló que su verdadero carro es un Mercedes Benz GLE 350 del 2023 de color blanco.

"Mis seguidores me conocen y saben que una persona como yo puede sentir una sana nostalgia al ver un carro parecido al que yo tuve en Cuba. Porque hace años no voy y por cómo son las cosas no iré. Pero nunca he negado ni mi tierra ni mi gente, aunque odie a los tiranos y los dictadores. Yo en Cuba tuve un Moskvitch y más también. Pero no viene al caso", agregó.

"Señores, por favor. La libertad de expresión no está divorciada del tacto y la discreción, no la maltraten", concluyó.

La gran mayoría de comentarios en la publicación apoyan al comediante.

"Los que más critican no les alcanza ni para echar gasolina al transportation que tienen", escribió una joven.

"Los carros no saben de política, si te gusta, aunque sea hecho por el mismísimo Lenin, te gusta, así que bendiciones", afirmó un mecánico amante de los Ladas.

"Mi hermano, no le haga caso a nadie. Es mejor ser criticado por algo que ignorado por no hacer nada, el que te critica es por una sola cosa: envidia", aseguró un holguinero.

"Aquí en EE.UU. me he dado cuenta de que muchos solo están para la politiquería y en el fondo lo que tienen de cerebro es un chícharo, cada cual que goce con lo que le gusta y que aprendan a no ser tan simples y criticarlo todo", dijo un espirituano.

Solo algunos encontraron mal el salir montado en un auto Lada por Miami, y acusaron al humorista de sentir nostalgia por el comunismo.

"Pobre Estados Unidos, el país más próspero del mundo y que se vean estas cosas por nosotros los cubanos", comentó una joven.

"No jodan. ¿Con tantos carros modernos y comprarme un lada viejo? La mente los traiciona, extrañan el pie que los aplastó por tantos años", dijo un padre de familia.

"Por Dios, morir de sed habiendo tanta agua", expresó un cubano desde la Isla.

"Usted tiene ADN del presidente de CDR o del guarapito de la esquina", señaló un holguinero.

"Este tipo trajo de Cuba la miseria mental también. Tanto carro bueno que hay y anda en esa lata de carne rusa, hay gentes que son dignas de regalarles una soga", subrayó un joven.