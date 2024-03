Maydy La Grande pide disculpas a los peruanos tras palabras de Chocolate: "Da vergüenza"

En medio de la controversia desatada en redes sociales sobre el origen del género reparto y luego de haber salido Chocolate "refiriéndose de una manera racista y ofensiva con los peruanos", Maydy La Grande quiso pedir una disculpa pública al pueblo del país andino.

"Da vergüenza, que debiéramos de estar felices y contentos de que muchos países tomen este ritmo como de ellos, eso nos engrandece; y esto está muy mal que a veces pagamos todos justos por pecadores", dijo la cantante cubana en entrevista concedida para Mariline The Magazine antes de pedir disculpas, en su nombre y de otros artistas con los que ha conversado, "a este pueblo lindo peruano que tanto quiere y defiende la música cubana".

"Lo hace grande, lo hace fuerte, lo lleva a otro nivel, a internacional; eso es bueno. Se trata de compartir, se trata de hacerlo crecer y creo que eso no nos deja bien parados", añadió en respuesta a la conductora que reconoció el amor que se le tiene en el país a los cubanos, su música y su legado artístico.

"Disculpas para el pueblo peruano que tanto nos quiere, muchas gracias Perú" dijo Maydy en la entrevista de que la compartió un fragmento en sus redes.

"Aquí un fragmento de mi entrevista hoy en Mariline The Magazine, excelente conductora la cual es de nacionalidad peruana. Dejándole mi opinión referente a la polémica con el tema del reparto. Gracias por la invitación, siempre deseándoles éxitos y muchas bendiciones. La música es para compartir, no para competir", dijo al compartir el post, con el que se suma a otros artistas cubanos como Wampi, Charly & Johayron que han lanzado un mensaje de armonía y unión tras la controversia desatada en redes o como Nesty, que han reconocido al público peruano y le han agradecido el apoyo que, desde hace mucho, han dado a los artistas cubanos y su música.

"Si no fuera por Perú el reparto no estaría donde está hoy en día. Eso se lo puedo asegurar. No hay un país que apoye más este género que Perú, no hay un país que le dé más número al reparto que Perú, hoy en día", había dicho antes Nesty en un vídeo en el que, tras reconocer que él no era repatero aunque cultivase el género, agradeció a los peruanos por vivirse la música cubana como si fuera de ellos.