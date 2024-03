Fan de Seidy La Niña se lanza a darle un beso en pleno show: "Es su forma de agradecer mi arte"

Una fanática sorprendió a Seidy La Niña en pleno show cuando se lanzó sin previo aviso a besarla en la boca, un gesto que para la artista es una forma de agradecimiento por su música y su arte.

La cantante cubana compartió en Instagram un video en el que se ve el momento en el que la fanática le regala dinero y la llena de besos y abrazos mientras ella interpretaba uno de sus temas.

“Yo no quería me obligaron. La rubia me llenó de money”, escribió Seidy junto al video.

Algunos de sus seguidores no estuvieron muy de acuerdo con esas muestras de devoción de la fanática a lo que Seidy respondió en uno de los comentarios.

“Por qué es que la gente no puede entender por qué me tiran dinero… al principio yo tampoco, pero es su forma de agradecer mi arte. Me dan besos y abrazos ojo, muchas de estas personas no son homosexuales pero sienten mi vibra y se emocionan”, aclaró la artista.

Captura Instagram / Seidy La Niña

“No es malo tú eres artista y no puedes rechazar a nadie que te de cariño de la forma que quieran hacerlo tú sabes tu posición los demás que se imaginen lo único que pueden hacer es criticar y tú ganar”; “Eres un ser divino belleza de mujer hasta yo te quiero y no eres nada mío”; “No se trata de ser o no ser homosexuales se trata simplemente de que tu talento erice la piel y llene cada espacio roto o vacío de los corazones de aquellas personas que se sienten incluidas por ti y por lo que transmites”, reaccionaron otros de sus seguidores.

Hace unos días Seidy publicaba en esa misma red social otro momento súper especial junto a una pequeña fan en uno de sus conciertos.