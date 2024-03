Seidy La Niña envía mensaje a las mujeres que la quieren y apoyan

Seidy La Niña aprovechó el comentario de una seguidora para agradecer a todas las mujeres que la quieren y la apoyan.

"Increíblemente sí tengo mi público. Me pongo a pensar y miro hacia atrás y digo cómo yo he hecho esto, cómo yo he construido tantas personas que me admiran, que me quieren, que me siguen por lo que soy", dijo la cantante cubana en un vídeo subido a sus redes sociales, donde conversa mientras camina por la calle.

En sus palabras se refirió también a las mujeres que le dan dinero o quieren besarla en sus presentaciones, que "no son necesariamente homosexuales", pero que se sienten atraídas por su vibra y que encuentran en eso la manera de agradecer su arte.

Bendecida y agradecida de recibir tanto cariño y muestras de apoyo se volvió a confesar en el vídeo, donde animó a no perderse su próxima presentación en Houston, Texas, en el festival Latino, "para todas las edades" de Plaza América.

"Lo vamos a reventar y no pienso discutirlo con nadie", cerró entre risas el vídeo.

"Se siente identificada por tu energía, lo que transmites , tu esencia, las letras de tus melodías"; "Cómo yo te descargo, sigue así, eres grande, ashé pa ti"; "Eres linda, Dios te bendiga siempre"; "Bueno y sobre las mujeres que te besan yo no tengo problema con ver nada de eso, creo que nadie se define por su sexualidad sino por su energía y, si es así para qué vamos a estar mirando lo que tiene entre las piernas. Así se sencillo"; "Tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Además es desgastante tener que pensar en caerle bien a todos, tú eres una artista que puedes gustar o no gustar. Pero evidentemente te escuchado te siguen... por algo será", se lee entre las reacciones a sus palabras.