Viral: Mexicano casado con una cubana entrena "su cubaneo" para cuando vaya a la isla

Más de 11 mil likes acumula ya el vídeo de un joven mexicano ensayando 'cubaneo' para cuando visite la isla.

En la escena, compartida en la red por su esposa cubana @sheilafgt, se ve al joven intentando caminar con la 'rufa' o aguaje cubanos mientras imita el acento o dice algunas de las expresiones o tacos propios del lenguaje coloquial allí.

"Hasta el caminado está entrenando", dice su pareja mientras lo graba, sin poder reprimir las carcajadas.

Entre los más de mil comentarios que han seguido al vídeo se suman las divertidas reacciones, los testimonios y las experiencias de otras parejas multiculturales.

"Yo soy mexicana casada con cubano y fui a Cuba y casi regreso sin el"; "El mío también es mexicano y me muero de risa de verlo imitando mi acento"; "Igual mi esposo es mexicano y se la pasa imitando el acento cubano y yo muero de la risa"; "Mi esposo es cubano y yo soy la que tengo que practicar"; "Lo he visto como 20 veces el video me tiene atacada de risa y sí, así caminan"; "En mi trabajo los de Mx me imitan", comentaron algunos.

Otros en cambio, no se mostraron muy convencidos con el intento de imitación: "Buen intento pero naaaaa, es marca mandarina"; "Así brother vas bien"; "El caminao lo tiene"; "Le faltan las cadenas, los anillos y su reloj"; "Jajaj qué risa. Ellos creen que nosotros hablamos así o no sé por qué nosotros lo escuchamos diferente pero no hablamos así".