Amanda Camaraza lo volvió a hacer. La influencer cubana provocó carcajadas por montones al imitar la voz del reguetonero Ja Rulay en un video que rápidamente se volvió viral. Mientras conducía, Amanda interpretó con voz grave el tema "Por ustedes (Por nosotros)", haciendo que las redes estallaran de comentarios.

“Yo canto igualito que Ja Rulay”, “¡Me sale igual!”, “No sé cómo él lo hace sin que le duela la garganta”, dice en la grabación completamente seria mientras canta el tema y confiesa: “Me duele la garganta, pero me sale”. En la descripción del post fue clara: “Acabo de descubrir mi nuevo talento”.

El momento fue tan espontáneo como divertido. El propio Wampi reaccionó al video entre emojis de risa, igual que decenas de influencers y seguidores que no pararon de compartirlo.

Los comentarios no se hicieron esperar. “¡Me meo contigo!”, “Eres la mamá de los cachorros”, “Lo vi cinco veces y sigo llorando de la risa”, fueron solo algunos de los más repetidos. Y no faltó quien dijera: “El piojito va a salir repartero”, haciendo referencia a su embarazo y a la energía que no se le acaba.

Algunos hasta pidieron una colaboración oficial entre Amanda y Ja Rulay, mientras otros confesaron que ya no pueden escuchar sus canciones sin pensar en ella. Su forma de conectar, sin poses ni escándalos, confirma que a base de humor también se puede triunfar.

Con más de 850 mil seguidores, Amanda no necesita más que una buena idea, su carisma natural y un toque de humor para ganarse al público. Y mientras muchos esperan su próximo video, otros siguen viendo este una y otra vez. Porque si hay algo que sabe hacer, es arrancar sonrisas… aunque le duela la garganta.

