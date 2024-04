Yulién Oviedo sobre polémica con La Diosa: "Nunca medí las consecuencias"

La polémica entre Yulién Oviedo y La Diosa, luego de que este la llamara en las redes pomo de Pepto-Bismol, no ha sido del todo olvidada.

En una entrevista del reguetonero para “La familia Cubana”, salió a relucir este enfrentamiento con la cantante.

“La amistad con La Diosa se acabó. Hermano y la vi cómica, vi cómica la foto, el color y lo dije desde la manera más bromista que parecía un pomo de Pepto-Bismol la foto de ella vestida de rosado”, relató el artista.

Cuando le preguntaron si previó lo que su comentario podría desencadenar este respondió: “Yo sabía que iba a detonar algo, pero no tan grande. Yo sabía que mis palabras se iban a interpretar de esa manera. Lo hice primeramente por esas cosas que pasaron, ya yo no me llevaba bien con ella, lo quise hacer así, lo que pasa es que nunca medí las consecuencias”.

Yulién agregó que nunca pensó que las cosas llegaran a un punto tan álgido, que ella le sacara una canción o que entraría en un conflicto también con Rey El Mago.

Los encontronazos en las redes entre Yulién, el productor cubano y La Diosa estuvieron marcados por fuertes insultos, faltas de respeto y hasta amenazas.

Después de que La Diosa le lanzó su tiradera “El Yaris”, Yulién le respondió con otro tema en el usó la voz de Bad Bunny recreada con inteligencia artificial.