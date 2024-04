Otto Ortiz vuelve a Cuba tras un mes en España: "Aquí todo es aburrido"

El humorista cubano Otto Ortiz se cansó de no pasar trabajo en España, donde dijo que la vida es muy aburrida, y decidió regresar a su país natal para disfrutar las largas colas y los altos precios.

En la nación europea, adonde viajó con un seguro de viaje comprado a la polémica Empresa de Seguros Nacionales (ESEN) de Cuba, Ortiz compartió escenario con sus colegas Michel Pentón y Marcos García durante el mes que duró la gira.

La decisión de regresar a Cuba tomó por sorpresa al también comediante Jorge Díaz quien le preguntó a Ortiz si estaba seguro de querer hacerlo, a lo que este le respondió: “Estoy aburrido asere”.

“Tú sales a buscar algo y ahí está, le dices a la jeva: ‘voy a buscar leche’, cinco minutos brother”, explicó en un video publicado en su perfil de Instagram.

Ortiz dijo que extraña la realidad cubana, el barrio y su gente. “En mi casa yo digo voy a buscar leche, me meto dos días en la calle y no pasa nada. Y te metes en una cola, y conoces gente, y haces amistades. Yo he jugado dominó en una cola”, afirmó.

El comediante, que siempre refleja la crisis cubana actual desde un humor mordaz e irónico, aseguró que no existe placer más grande que comerse un huevo de un cartón de 3,000 mil y pico de pesos.

“Analiza que tú vas a ir también para allá”, le dijo de manera irónica al humorista Díaz, quien reside en España.

Por último, Ortiz aseguró que no solo regresa a Cuba, sino que además se lo llevaba todo, al tiempo que mostró su abultado equipaje aludiendo a los emigrados que cuando regresan de visita a la tierra natal cargan con cuanto puedan llevar.

Ya de regreso a Cuba, el comediante publicó un video donde explicó que estuvo un mes en España pero que sentía una gran necesidad de regresar a su tierra natal.

Sin embargo, con solo 15 horas de estar en la nación caribeña, mostró una larga cola de carros y dijo que ya estaba loco por volver a irse para España.

Ortiz usualmente critica el régimen en la isla y su ineficiente gestión para resolver la crisis que afecta al pueblo.

Recientemente, mostró su indignación contra el oficialista espacio la Mesa Redonda al dedicar una emisión a elogiar y hacer propaganda sobre los seguros en Cuba.

Ortiz, que en varias oportunidades ha señalado el mal servicio de la Empresa de Seguros Nacionales, cuestionó: “Mintieron descaradamente, mintieron públicamente, mentir ya es una forma de vivir. Y todos los saben, mienten los que hablan y asumen la mentira los que escuchan y no preguntan. ¿Dónde quedó el periodismo cubano?".