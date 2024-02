Otto Ortiz narra odisea para comprar combustible en Cuba: "Faltan ministros por quitar"

El actor y humorista cubano Otto Ortiz relató la odisea que pasó en la madrugada para cargar combustible en una gasolinera CUPET de La Habana, donde constató que las formas de pago habilitadas para la bancarización no funcionan y "faltan muchos ministros por quitar".

En un post de Facebook dijo que en la madrugada del sábado, sobre las 12:00 am, se formó en "la cola de la gasolina" para entregar con el tanque lleno un auto que le habían prestado, y estuvo hasta las 05:00 am esperando cuando le avisaron que no había sistema de pago disponible.

Cuando se formó el final de la cola estaba "a cinco cuadras del Cupet y, según mis camaradas de infortunio, estábamos fácil, era una cola bebé, una niña. Pues bien, y para no hacer larga la historia, a las 5 am, cuando me faltaban solo 2 cuadras, viene uno y dice “Se cayó el sistema”", explicó.

Publicación en Facebook

Afirma que la persona reiteraba “Se cayó el sistema”, a lo que él inocentemente, respondió: “No, sólo quitaron 3 ministros”.

"Ahí me explicaron que la gasolina solo se despacha por tarjeta, bancarización a pulso, y que en las madrugadas tiende a tener problemas de conexión", poco después la misma persona que anunció la caída del sistema dijo que "solo atenderán las tarjetas Fincimex".

Después de esto, los choferes que contaban con esta tarjeta comenzaron a romper la cola. "Empezaron a salir carros de atrás, de al lado, hasta carros voladores, todos en desbandada para el Cupet, prácticamente se trancó la calle de tantos carros amontonados intentando cargar combustible", contó Ortiz.

Publicación en Facebook

Sin embargo, un “pistero” aclaró que las tarjetas de Fincimex tampoco pasaban por el sistema y pidió a los conductores reincorporarse a la cola.

"El tumulto de autos viró en U y empezaron a tomar puestos en la desvalijada fila", pero como "resultado final, no sé cómo ni por qué, volví a estar a cinco cuadras", detalló.

Al final de la jornada, el humorista no pudo cargar combustible porque en la gasolinera "no se puede pagar en efectivo; el sistema, la conexión, se cae constantemente y detiene el servicio; las tarjetas de Fincimex no siempre funcionan cuando el sistema está caído; hay unas tarjeticas, cupones, que tampoco funcionan".

El humorista cuestiona ¿para qué se bancarizó el país? y ¿Por qué quitar el pago en efectivo? cuando el sistema es tan ineficiente.

"Ahora tenemos tarjeta Cup, tarjeta Mlc, tarjeta Fincimex, tarjeta Clásica… y en casos como esto ninguna sirve", subrayó.

En octubre el régimen cubano anunció que los conductores ya no podrían comprar combustible con efectivo en las gasolineras, y que se habilitarían terminales para garantizar el pago con tarjetas.