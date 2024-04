Patrocinador en Estados Unidos: Abrirá pronto la plataforma Welcome Connect

Welcome Connect, la plataforma de apoyo a migrantes y refugiados, anunció su nueva fecha de inscripción en abril.

Esta iniciativa brinda la posibilidad a personas que buscan asilo en Estados Unidos de conectarse con patrocinadores que ofrecen refugio y seguridad.

El sistema de inscripción tiene carácter mensual y se ha establecido que la apertura será el tercer martes del mes, el día 16 de abril.

Es vital que los interesados tomen nota de esta fecha en sus calendarios, puesto que las plazas son limitadas y se cierran rápidamente al alcanzarse la capacidad máxima permitida.

Welcome US, la organización detrás de la plataforma, insta a la población estadounidense a involucrarse en esta causa, acogiendo a individuos procedentes de países como Cuba, Haití, Nicaragua, Ucrania y Venezuela.

El horario previsto para la apertura de inscripciones en Welcome Connect se ajusta a las 3:00 pm Tiempo Universal Coordinado (UTC), lo que se traduce en diferentes momentos según las zonas horarias: 9:00 am en Nicaragua, 11:00 am en Cuba y Haití, 1:00 pm en Venezuela y a las 6:00 pm en Ucrania.

Welcome Connect es una plataforma interactiva y segura. Los beneficiarios deben registrarse y completar su perfil para poder seleccionar y contactar a un máximo de siete posibles patrocinadores.

Los patrocinadores, por otro lado, solo podrán acceder a los perfiles de los beneficiarios una vez que hayan recibido un mensaje inicial, resguardando de este modo la privacidad del beneficiario.