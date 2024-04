Ver el eclipse en Miami o morir de risa en el intento

Miami y el resto de Florida fueron un escenario bastante peculiar para observar este lunes el eclipse solar parcial que tanta expectación generó en Estados Unidos.

Con el cielo mayormente cubierto, los residentes en Miami miraron insistentemente en busca del Astro Rey eclipsado por la Luna, pero un manto de nubes agrisó sus expectativas.

Sin embargo, eso no impidió que varios usuarios en redes sociales compartieran escenas absurdas y cómicas con las más increíbles y delirantes formas de observar el fenómeno, tal y como recogió el sitio de sucesos Only in Dade.

A pesar de las innumerables llamadas a la observación segura del fenómeno, muchos internautas aprovecharon para bromear con ocurrencias inverosímiles, como varias gafas de sol superpuestas, el visor del casco de la moto, o incluso un casco de astronauta.

Durante los eclipses solares parciales o anulares, nunca es seguro mirar directamente el eclipse sin la protección ocular adecuada. Pero en Miami hubo quien miró al cielo hasta con gafas 3D tomaba el sol eclipsado en la playa.