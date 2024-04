Cubana cuenta ventajas y desventajas de Houston después de vivir en Miami

Melinda, una joven cubana residente en Houston, ha compartido su experiencia tras haber estado viviendo un mes en la ciudad de Texas a través de un vídeo de TikTok. Un vídeo en el que analiza los pros y contras, ofreciendo una perspectiva basada en su vivencia personal.

Al comienzo de su vídeo, Melinda cuenta las desventajas de vivir en Houston tras haber vivido en Miami. Los principales contras que observa son: el clima y la distancia.

"Para mi el clima no es un problema, pero para muchas personas sí. Las temperaturas van de extremo a extremo. Todas las estaciones están bien marcadas. Cuando hace calor es bien extremo y las temperaturas son bastante altas", explica esta cubana, que antes de vivir en Houston residió en Miami. "En segunda lugar: las distancias. La ciudad es muy grande, sobre todo para las personas que viven en las afueras. Las distancias son bastante largas", señaló.

Por otro lado, Melinda explicó todas las ventajas que ve a la ciudad desde su punto de vista y lo que ha vivido durante el tiempo que lleva.

"Es una ciudad muy grande por lo que hay mucha oportunidad de trabajo en cualquier campo laboral. La economía, el costo de la vida aquí es super asequible. La educación y las escuelas son super buenas. Y al tráfico le doy 10 de 10, todavía no he visto un accidente y he manejado en todos los horarios. Es muy raro, se conduce bastante bien. Se vive una vida super tranquila, las personas son super amables. Al menos en la zona que yo vivo", concluyó.

Muchos cubanos reaccionaron al vídeo coincidiendo en algunos de los puntos que expone Melinda.

"Es verdad en Houston son muy amables!", "Las distancias y el clima es lo que más choca… por lo demás me siento bastante bien", "Llevo 10 años viviendo en Houston desde que llegué y me encanta" o "Las ventajas son inmensas sobre las desventajas… llevo 10 años acá y muy orgullosa de vivir en Houston", son algunos de los mensajes que le enviaron.