Jacob Forever comparte enigmático mensaje en redes: "No me gusta ser así"

El cantante cubano de música urbana Yosdany Jacob Carmenates, mejor conocido como Jacob Forever, ha recurrido a la sección de historias de su cuenta de Instagram para lanzar un enigmático mensaje.

Lo ha hecho utilizando de fondo una fotografía suya en la que aparece posando en un árbol y junto a la que escribió las siguientes palabras en las que primeramente agradece a un santo orisha y después cuenta una de las últimas lecciones de vida en las que ha estado trabajando.

"Gracias Shangó por tantas bendiciones. Estoy aprendiendo a dar lo que recibo y no es fácil porque no me gusta ser así, pero ahí vamos", expresó El Inmortal.

Jacob Forever / Instagram

Al ser una publicación en las historias de su perfil de Instagram es imposible saber las reacciones que han tenido los seguidores del artista urbano tras leer su texto.

Sin embargo, estamos convencidos que las palabras de Jacob Forever no han pasado desapercibidas entre su legión de admiradores que le apoyan a diario a través de las redes sociales.

De hecho, el último post que publicó El Inmortal en su perfil también incluyó un mensaje, en este caso más inspirador, que fue muy aplaudido por sus fans.

"Cuando el talento y la disciplina van de la mano no hay tiempo definido para opacar el éxito", expresó el reguetonero ganando miles de 'me gustas'.