Cubana celebra que compró casa en Estados Unidos sin ayuda de un hombre: "Lo mío lo he construido yo y he pasado bastante trabajo"

Una cubana residente en Estados Unidos generó aplausos en TikTok tras compartir un vídeo en el que celebra la compra de su nueva casa al lado de su madre. Sin embargo, es el mensaje de independencia económica de las mujeres que envía la usuaria @yunietgallardo lo que ha convertido su vídeo en viral.

"Acabamos de comprar la casa y estamos pintando con mi única compañía, mi mamá. No creo en hombres ni creo en nada, por eso el que venga tiene que tener dinero porque yo lo mío me lo he buscado, lo he hecho, lo he construido yo", dice esta cubana que vive en Miami, a la que vemos sentada en el piso al lado de su madre mientras comen en la casa nueva.

"He pasado bastante trabajo y si no pago nada, es gracias a mí y a mi mamá, que siempre ha estado presente conmigo. Mejor dicho, imposible", concluye.

Este testimonio ha resonado con miles de usuarios en TikTok, que la felicitaron por este logro personal y por subrayar el papel crucial de su madre en su vida y éxito.

"Así se habla", "Así es", "Mujer empoderada, mujer soltera", "Felicidades. Es mejor estar sola. La paz interior no es negociable", "Las madres siempre ahí", "Siempre la madre por delante" o "Así mismo yo con mi madre. Mi único apoyo y es una guerrera incondicional. La única que ha estado en mis peores y mejores momentos", son algunos de los comentarios que se leen junto al vídeo.