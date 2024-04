¡Desde el avión! Así viajan Jorge Junior y su novia embarazada a Perú

Jorge Junior se encuentra viviendo un dulce momento de su vida, pues sigue triunfando en el plano profesional de la mano de su agrupación musical Los 4 y en lo personal el amor le sonríe, gracias a una bella joven que se ha convertido en su mejor apoyo.

Se trata de su novia, la cubana Claudia Hernández, con quien el reguetonero comparte su vida desde hace poco más de un año y le sigue los pasos en la mayoría de sus andanzas junto a la banda ¡Se han vuelto inseparables!

De hecho, Jorge Junior ha puesto rumbo a Perú acompañado de Los 4 y de Claudia Hernández. La joven fue la encargada de dar a conocer que se encontraba de viaje junto al cantante urbano tras compartir una fotografía en su perfil de Instagram en la que aparecen ambos dentro de un avión.

"De España a Perú. Te amo", escribió la cubana junto a la publicación.

Si echamos una mirada a su perfil de Instagram, vemos que la mayoría de las fotos que posee la joven en su muro de Instagram son junto a Jorge Junior, a quien se refiere como el amor de su vida.

En muchas de sus publicaciones, Claudia Hernández dedica mensajes de amor al reguetonero y demuestra lo mucho que le admira y disfruta pasar tiempo a su lado.

"Yo te amo con todo mi corazón. Te he amado siempre y no pienso renunciar a ti venga lo que venga. Sé que hay muchas personas en contra de esto, pero a mí me importa poco lo que se diga o lo que se hable. Quiero estar a tu lado en las buenas y en las malas, acompañándote en este largo camino. Te amo Jorge Hernández Carvajal, eres el hombre de mi vida", escribió junto a varias imágenes al lado del líder de Los 4.

De hecho, todo parece indicar que la joven y Jorge Hernández Carvajal, nombre real de Jorge Junior, se encuentran esperando su primer hijo en común, pues la cubana anunció a sus seguidores el pasado mes de febrero que se encontraba embarazada.

"Estoy agradecida por sentir una vida creciendo dentro de mí. Son una mezcla de sentimientos encontrados, solo espero con ansias que llegue el día de conocer tu carita, pero jamás te negaré ante nadie mi bebé", expresó junto a la imagen de una ecografía.