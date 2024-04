Limay ayuda a niño cubano que iba a la escuela en chancletas: “Gracias a tus donaciones”

El humorista cubano Limay Blanco, líder del Ministerio 'Cristo Cambia Vidas', realizó una donación de prendas de vestir y juguetes a un niño cubano que iba a la escuela en chancletas porque su familia no tenía dinero suficiente para comprarle un par de zapatos.

La donación, proveniente de la iniciativa solidaria promovida por la web Pesca en Miami, el Hombre de Hierro y el propio Blanco, consistió en tres pares de zapatillas y ropa para el joven, quien agradeció el gesto de los donantes de la ciudad del Sol.

“Este muchachito tiene 14 años. Cada vez que lo veo por la mañana, va a la escuela con estas chancletas porque no tiene zapatos… por la economía y esas cosas. Entonces, en este vídeo quiero que entiendas lo que pasa cuando tú, desde cualquier lugar -no sólo de Miami, sino también aquí de Cuba-, donas un par de zapatos, un pullover, una cosa que ya tú no uses”, dijo Limay en un video compartido por sus redes sociales.

Animando a sus seguidores a continuar con su voluntad de ayudar, el humorista mostró todo lo que donó al niño necesitado. Además del calzado, Limay le entregó ropa para ir a la escuela y “para salir [de paseo]”.

También resultó beneficiada la hermanita pequeña del menor, a la que también le fueron entregados zapatos, ropa y juguetes. “Gracias, muchas gracias por ayudarme a ayudar. Dios los bendiga”, expresó Limay en sus redes.

El pasado 7 de abril, seguidores del humorista y los promotores mencionados se sumaron a una iniciativa de recopilar en un gran donativo de artículos, de todo tipo, para enviar a personas necesitadas en Cuba.

El proyecto tuvo una gran acogida. Recibieron grandes cantidades de ropas, medicinas, alimentos, varias sillas de ruedas y electrodomésticos. Las cosas donadas por los cubanos en Miami han comenzado a llegar a la isla para quienes tienen necesidades especiales o conviven en familias vulnerables.

Entre los receptores de la ayuda solidaria se conocieron los casos de una joven con discapacidad que recibió una silla de ruedas en sustitución de la que tenía, antigua, rota y reparada por ella misma con un maletín viejo para poder sentarse.

También una mujer con una rara discapacidad motora recibió dos sillas de ruedas provenientes del donativo, tras transmitirle a Limay su caso en un video donde explicó sus dificultades para moverse. Además de las dos sillas de ruedas nuevas, a la mujer le fue entregada una olla arrocera, un ventilador, ropa y alimentos.