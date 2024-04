Autoridades amenazan con desalojar a una adolescente con su bebé de un local en La Habana

Yailis Vilmara García, una adolescente cubana de 17 años y madre de una bebé de apenas cinco meses, ha sido amenazada por autoridades de La Habana Vieja con ser desalojada de un local donde comenzó a vivir con su hija forzada por la necesidad, según dio a conocer el medio independiente ADN citando el testimonio directo de la afectada.

Aunque en el local viven además otras cinco familias -incluidos otros niños de diferentes edades- la adolescente ha recibido una carta de advertencia del jefe de Sector y también de una trabajadora social porque en su caso, al ser menor de edad, aseguran que no pueden pernoctar junto a su hija en el local, que tiene problemas constructivos.

Sin embargo, pese a que la amenazaron con un inminente desalojo y la imposición de una multa de 7,000 pesos, a Yailis las autoridades no le ofrecen una alternativa ni una solución, solo la obligan a irse.

La adolescente tiene un delicado contexto familiar porque asegura que su madre las botó a ella y a su hermana de su casa.

Ella luego mantuvo relaciones con un joven. Cuenta que se enteró que estaba embarazada a las 18,5 semanas y que su madre "quería sacarle la barriga a la fuerza", incluso poniendo el riesgo la vida de ella, según precisó en declaraciones al citado medio independiente.

Yailis vivió durante un tiempo en casa de su pareja, pero dice que allí las condiciones son todavía peores porque viven más de ocho personas en un lugar pequeño que también tiene serios problemas constructivos, pues asegura que "el suelo del baño está en el aire".

A pesar de que ahora están separados, dice que el padre de la bebé la ayuda económicamente en lo que puede.

Yailis Vilmadra García explicó cómo después de incluso dormir en algunos parques con su hija, llegó a el local donde está ahora -ubicado en la calle Obrapía n. 216 entre Villegas y Bernaza- y de donde quien echarla,

La joven, que no percibe chequera ni ninguna otra ayuda económica, suplica que no la desalojen del local que comparte con otra familias, pues no tiene para dónde ir.

En medio de la omnipresente crisis de la vivienda en Cuba, en los últimos años se disparó la cifra de cubanos que ocupan principalmente locales estatales debido a la mala situación de sus viviendas. En varios de esos casos las ocupaciones acaban en desalojos.

En diciembre una pareja de cubanos denunció en redes sociales que le fracturaron una pierna a su bebé de un mes de nacida mientras los desalojaban de un consultorio vacío que ocuparon en el municipio cabecera de Santiago de Cuba porque su vivienda estaba en mal estado.

En marzo de este año un video mostró el momento en que la policía intentaba detener a una madre que se negaba a salir de una vivienda que había ocupado junto a sus hijos en el reparto Bahía, en el municipio Habana del Este.

En ese caso, para frenar a las autoridades e impedir el desalojo, la mujer incluso se untó con petróleo, al parecer para dar a entender que era capaz de prenderse fuego antes de abandonar al inmueble, que al parecer estaba cerrado desde hace más de cinco años.